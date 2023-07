OVO NEMA NIGDE - REKU PRELAZE ČETVORONOŠKE! Evo šta je razlog, BIZARNO je što im se ne pomogne, ali PROBLEM JE U JEDNOM PAPIRU!

Bojan Pavlović (47) i njegova nepokretna majka Slobodanka (78) iz kuršumlijskog sela Pačarađa žive odsečeni od sveta, bez mogućnosti da dođu do regionalnog puta koji ih povezuje sa ostatkom sveta, jer je pešački most koji je postojao odnela Toplica.

Njihovo selo je ka Lukovskoj Banji a zaselak i imanje udaljeni su od tog asfaltiranog puta svega stotinak metara. Kumili su i molili da im poprave taj most... Kao alternativu imaju šumski put, koji je na deset kilometara od kuće, ali je i on gotovo neupotrebljiv. Muku muče već šest meseci, od januarskih poplava.

Potrebna je izuzetna veština da se pređe Toplica foto: Printscreen

Ostale su dve šine i nekoliko dasaka, koje samo bauljanjem i četvoronoške mogu da se pređu.

Nimalo naivno foto: Kurir

- Molim već mesecima da se samo ovaj most popravi, da mogu majku, kad joj pozli, da prenesem preko njega, jer Hitna ne može da dođe do nas. Preko ovog mosta nam je put na stotinak metara i on nam život znači - jada nam se Bojan.

Bojan Pavlović foto: Kurir

Objašnjava da je pre nepunih mesec dana majka imala šlog i jedva su uspeli nekako da joj ukažu pomoć. Od tada je nepokretna. Nedavno mu je preminuo stric Milomir, nisu mogli iz bolnice da ga dovedu kući, kako običaji nalažu, već su ga direktno prevezli na seosko groblje:

- Na ovoj našoj strani su i imanja, njive mnogih komšija koji ne mogu da priđu i obrađuju ih.

Vredan je on domaćin, ima oko 50 ovaca, šest krava, pedesetak košnica s pčelama, kupinjak i sve to uredno održava i od toga živi.

Predsednik opštine Kuršumlija Vojimir Čarapić kaže da je istina da je most odnela voda, ali da javno preduzeće ne sme da radi ništa na vodama prvog reda, kao što je Toplica.

Bojanova nepokretna majka Slobodanka foto: Kurir

- Posle tih poplava u januaru imali smo osam pešačkih mostova koje je odnela voda, pa smo posavetovali mesne zajednice da nam pošalju zahteve, kako bi dobile materijal da obave popravke tih mostova. Mesne zajednice Lukovo i Žuč su uputile zahteve i dobile materijal u vrednosti od 1,2 miliona dinara, ali ne vidim da je Mesna zajednica Merćez, kojoj pripada i ovaj most, podnela zahtev. Kad to učine, dobiće materijal da sami poprave most. To je jedino što možemo - rekao je Čarapić.

Predsednik Mesne zajednice Merćez Miomir Minić kaže da nije tačno da su ga obavestili da pošalje zahtev:

- Odmah sada pišem zahtev, ali ću da tražim i obavezan odgovor. Oni su dolazili desetak puta, premeravali, slikali, gledali i odlazili, a za zahtev nas niko nije obavestio.

B. R.