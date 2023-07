LJUBICA IZ JAGODINE NE MOŽE DA VERUJE ŠTA JE SNAŠLO NA MORU U GRČKOJ: Gazda je sa dvoje dece isterao iz pansiona?! RAZLOG JE SULUD

Samohrana majka Ljubica J. (37) iz Jagodine doživela je veliku neprijatnost prošle nedelje kada je letovala na grčkoj plaži Nea Flogita, koje se nalazi na ostrvu Halkidiki.

Nju je vlasnik pansiona u kom je boravila sa dvoje maloletne dece isterao iz objekta samo zato što je na plaži koja je u okviru ovog smeštaja, jela kolače koje nije kupila na licu mesta. Svoje nezadovoljstvo podelila je u jednoj od Fejsbuk grupa u kom turisti iz Srbije razmenjuju iskustva u vezi sa letovanjem u Grčkoj, a Ljubica kaže da još uvek ne može da veruje šta ju je snašlo.

Nakon njenog ispričanog iskustva, na društvenim mrežama počela su da se otkrivaju neka "nova pravila" grčkih ugostitelja zbog kojih se turistima diže kosa na glavi.

foto: Shutterstock

Ljubica je samohrana majka dvoje dece – desetogodišnjeg Marka i petogodišnje Dunje. Njih troje su prošle nedelje otišli na odmor u Nea Flogitu, živopisno letovalište koje se nalazi u centralnom delu poluostrva Halkidiki.

Boravili su u jednom lokalnom pansionu sve dok im vlasnik nije rekao da napuste plažu i pansion jer su nekulturni. Ljubica za Novu prepričava kako joj je jedan „bezosećajan Grk“ pokvario odmor sa decom.

„Svake godine letujemo i ovako nešto nam se nikada nije desilo. Boravili smo u jednom pansionu, imali smo doručak i večeru, dok smo se za ručak snalazili – ili smo jeli na plaži ili smo išli do grada, kako god. Nekada bismo kupili nešto u gradu, a onda jeli u pansionu. I onda nas je jednog dana dočekala scena kao iz horor filma“, priseća se Ljubica.

Četvrtog dana odmora, Ljubica i deca su se na plaži „sladili“ slatkišima koje su kupili na putu do plaže.

„Deca su videla kolače u jednoj poslastičarnici i iako smo za doručak u hotelu imali razne čajne keksiće, ipak su poželeli nešto drugačije. Kupila sam svima po dva kolača, zapakovali su nam, dobili smo i viljuškice i uputili smo se na plažu. Čim smo stigli, otvorili smo plastičnu kutiju i počeli smo da ih jedemo. Baš u tom momentu pojavio se jedan momak rekavši nam da spakujemo kolače u torbu jer je strogo zabranjeno da se jede hrana koja nije kupljena na plaži“, priča dalje ova turistkinja.

foto: Shutterstock

I ona i deca su, kako kaže, bili u čudu, ali su ipak razumeli situaciju.

„Pitala sam zbog čega, a on je rekao da je politika hotela takva da je na ovoj plaži na kojoj se, inače, kupaju gosti još jednog hotela, zabranjeno da se jede hrana koja nije iz njihovog bara i taverni. Okej, iako mi je odgovor totalno bezveze, deca su deca, šta fali što nešto grickaju, ali u redu. To vam je kao kada uđete u jedan restoran da popijete piće, a iz torbe izvadite žu žu ili tako nešto. Razumem, zaista“, navodi Ljubica.

Sutradan su, prema njenim rečima, deca spakovala nešto od hrane koja im je ostala od doručka i dali su Ljubici da im ponese na plažu, pa da imaju kad ogladne. Tada je, bukvalno rečeno, nastao pakao.

„Bolje da sam ruku slomila nego što sam uzela te keksiće od dece. Zapravo, bilo je ovako: pošto nisu sve pojeli, deca su spakovala u jednu kesicu ono što im je ostalo na tanjiru, pa smo poneli na plažu. Posle kupanja, uzeli smo da se zasladimo i kao i prošli put, pojavio se onaj momak, ali sada je pored njega bio i vlasnik pansiona. Osuli su drvlje i kamenje na nas, govorili su kakav je to način, kakav smo mi narod, pa kako se to ponašamo, dajemo loš primer drugim gostima tako što raznosimo hranu po plaži, kako nas nije sramota. Pitali su nas jel nam nije bila dovoljna hrana u restoranu, pa smo još i poneli na plažu, kao najbolje da uđemo u vodu i da jedemo. Ma, nećete verovati šta nam je sve izgovorio. I na kraju je rekao da se spakujemo i odjavimo sa njegove plaže i iz njegovog pansiona. Zamislite!“

Iako je pokušala da objasni da nema ništa lošeg u tome što je, umesto da se baci ostatak hrane, ponela sa sobom, „bezosećajni Grk“ ipak nije želeo da je sasluša..

„Nisam imala kome da se požalim, vratili smo se u smeštaj, na brzinu smo se spakovali i odjavili. Nisu nam vratili novac za onih pet dana koliko je još trebalo da ostanemo tamo. Ja sama sa dvoje male dece, niti znam gde ću, niti šta ću. Srećom, čitavu scenu na plaži posmatrala je jedna žena koja me je odmah zaustavila i uputila me na neki solidan apartman gde smo i proveli naredne dane. Još uvek ne verujem šta se dogodilo. I to sve zbog kolača. Ajde u redu, prvi put hrana nije bila njihova, pa razumem opomenu. Ali da se naljute što smo poneli njihovu hranu…. neću vam više nikada doći, fuj!“, ispričala je Ljubica.

Nova pravila grčkih ugostitelja

Fejsbuk grupa „Grčka info“ preplavljena je različitim upozorenjima naših turista koji su na nekoj od grčkih plaža doživeli neprijatnost i to uglavnom od vlasnika apartmana u kojem borave.

Tako je jedna članica grupe opisala svoje negativno iskustvo i to sa iste ove plaže na kojoj je boravila Ljubica iz Jagodine.

„Želim da upozorim sve koji idu u Nea Flogitu na vlasnicu plaže i poslastičarnice. Ukoliko želite da kupite kuglu sladoleda i da jedete na plaži (u tom slučaju košta 2 evra) vlasnica ne dozvoljava, već insistira da vas usluzi na plaži i ta ista kugla vam u tom slučaju košta 6.5 evra bez prethodnog upozorenja. Kada je pitate zbog čega je ta cena, ona kaže pa zato što jedete na plaži. Inače, od danas važi pravilo da i bebe moraju da poruče pice, koliko osoba i ležaljki toliko pića koja su kod nje skuplja od ostalih (cenjena pomorandža je 6.5 evra, pivo 6 evra itd) i to odmah po dolasku na plažu, ne možete u toku dana da poručite već mora odmah. Izbegavajte“, napisala je ova turistkinja.

„Najlepša poslastičarnica u Flogiti i najskuplja mislim… Lepo za sedenje na tom delu plaže, palmice… A ja se čudim što svako veše prazno“.

„Na Skijatosu, plaza Megali Amos, drugarica prišla da se javi, razmenimo par reči, posle par minuta su prišli da joj traže 5e jer stoji pored mene, iako ne koristi ležaljku, pa vi vidite“.

foto: Shutterstock

„Ne radi se o nezasitim Grcima nego ove godine su im papreni zakupi plaže i inspekcije im non stop dolaze i proveravaju radnike tako da oni nisu krivi nego lokalna samouprava“, samo su neki od komentara ispod ove objave.

A onda se pridružila još jedna članica grupe svojom pričom.

„Želim da se pridruzim u kritici ugostitelja u Nea Flogiti. Mi smo bili gosti hotela M…….. i uredno smo ispred hotela naručivali piće uz ležaljke. Međutim, moj suprug je otišao da mi donese voćni kolač iz obližnje poslastičarnice i kupio sebi kuglu sladoleda da pojede na plaži. Momak koji radi kao barmen tu na plaži pomenutog hotela arogantno je došao i izderao se na nas da ne može sladoled i kolač da se jede na plaži?! Šta se to dešava?! Videla sam ljude koji krijući jedu voćku na plaži, bake kriju sendvič koji daju unucima. Pa kao gost hotela imala sam doručak i platila piće na plaži i ne smem slatkiš da uzmem?! Ali zato oni sluđe pomfrit, bruskete, i još neke gluposti. Sramota“, napisala je ova turistkinja.

Kurir.rs/Nova