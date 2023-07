ANTONIJEVIĆ (96) JE 1944. OSLOBAĐAO BEOGRAD! Praunuk me pita: "Kako je taj Švaba smeo da dođe u našu zemlju i da puca na tebe?"

Ljubiša Antonijević (96), pukovnik avijacije u penziji, jedan je od malobrojnih živih učesnika borbe za oslobođenje Beograda od nemačke okupacije 1944. godine. On je tada imao tek 17 godina, ali i danas se živo seća mnogih detalja bitke koja je tokom Drugog svetskog rata, pod nazivom "Beogradska operacija", u srpskoj prestonici vođena od 12. do 20. oktobra 1944.

Krenulo se od Avale

- Bio sam u Trećoj krajiškoj brigadi, koja je sve vreme rata bila uz Prvu proletersku diviziju. Ona je 1943. za svoje zasluge proglašena za superbrigadu, odnosno za, kako su je zvali, uzor-brigadu. U nju sam stupio sa 17 godina. Desetar mi je bio Vojo Subotić, koji mi je, čim me je video, dao nadimak Maći jer sam rastom bio sitan. Došao sam u pocepanim cipelama i kaže on meni: "Prvom Švabi kog ubijemo skidamo cipele i dajemo ih tebi", a ja se mislim: "Taman posla, gde ja sa mrtvog čoveka da uzmem cipele" - priča Antonijević u razgovoru za Kurir.

Antonijević tokom ratnih dana foto: Privatna Arhiva, Wikipedia

On je u Treću krajišku brigadu stupio 12. oktobra, a dan kasnije jedinica je bila pod Avalom, odakle se krenulo u borbu za oslobođenje Beograda.

- U Resniku sam 14. oktobra dobio oružje. Vojo Subotić mi je dao pušku ofarbanu mastilom i nekoliko metaka. Ali ja do tada nikad nisam pucao, pa me je odveo u potok i pokazao kako se to radi. Rekao mi je: "Uostalom, samo gledaj u mene, kuda se ja krećem - tako i ti, idi za mnom, da ja ne moram da mislim gde si." I tako se mi dogovorimo da idemo u oslobođenje Beograda. Inače, Vojo Subotić je, čim sam došao, tražio da ja kao Beograđanin budem u stroju, iako su svi mladi koji su došli kad i ja ostali u Resniku dok se ne završe borbe u Beogradu, pa da se tek onda priključe brigadi. Eto, nisu hteli da ih, takve bez iskustva, vode u prvu borbu, zato dobar deo mojih drugara nije u tome učestvovao - priseća se Antonijević.

Ljubiša Antonijević foto: Privatna Arhiva, Wikipedia

Sloboda za Dorćol

Borba za oslobođenje Beograda, koja je vođena zajedno sa crvenoarmejcima, bila je teška i danonoćna, grad se oslobađao pedalj po pedalj... Krenulo se iz Resnika, preko Banjice, Dedinja, Autokomande, Slavije i Tašmajdana, pa sve do Dorćola i konačno Kalemegdana, gde je usledila trijumfalna pobeda. Žestoko je tih dana bilo oko Električne centrale, "Vojne odeće" (kasnije "Beka"), Bajlonijeve pijace i Prve muške gimnazije, u Dušanovoj ulici i Ulici Strahinjića bana...

- Iz Resnika smo po noći prešli do Banjice. Tu smo bez borbe prošli. Onda smo 16. oktobra stigli do Botaničke bašte. Zatim smo oslobodili Dorćol, od Dušanove ulice pa sve do Dunava. Naš bataljon se tu dva dana borio za Prvu mušku gimnaziju, ja sam, inače, kasnije kod njih odlazio na memorijalne časove... Usledio je poslednji juriš na Kalemegdan, koji je izvršen u zoru 20. oktobra 1944. U tu završnu bitku za oslobođenje Kalemegdana vodio nas je komandant bataljona Đuran Kovačević - kaže sagovornik Kurira. Na Kalemegdanu, kako dodaje, isprva nije bilo velikih okršaja, a onda su se probili, pored crkve Ružice, do Zindan kapije, odakle je na srpske vojnike bila otvorena vatra, ali je neprijatelj brzo rasturen.

Oslobođenje beograda foto: Privatna Arhiva, Wikipedia

- Drugovi koji su bili u prvom redu su brzo likvidirali neprijatelje, a nama ostalima su preostali samo ostaci nemačke vojske, jer se najveći broj njih već bio povukao s te lokacije 18. i 19. oktobra. Pobedu na Kalemegdanu je proglasio jedan od najboljih boraca Vlado Mrđa. On je u ruci nosio crvenu, proletersku zastavu kao onu što je bila na Rajstagu, samo što je bila manja. Kad smo došli do Zindan kapije, Kovačević je Mrđi naredio da se popne na ivicu zidina Kalemegdana i da maše zastavom. Ta zastava je bila simbol oslobođenja Kalemegdana, to je značilo da je grad oslobođen - ponosno nam priča Antonijević.

Kurir.rs / B. Karović

foto: Kurir

