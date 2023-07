RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Stiže snažno nevreme večeras i pogodiće ove delove Srbije!

"U narednom satu pljuskovi će lokalno biti intenzivni i praćeni gradom u oblasti između Bajine Bašte, Osečine, Valjeva i Lazarevca", navodi se u upozorenju.

RHMZ je i ranije danas upozorio na padavine.

"Plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju do petka lokalno će biti intenzivni uz pojavu grada. Količina padavina pri plјuskovitim padavinama će biti neujednačena, čak i na malim udalјenostima, ali u zoni najintenzivnijih padavina može dostići od 20 do 40 mm za kratko vreme, lokalno i više", navodi se u upozorenju RHMZ.

foto: printscreen

U Srbiji sutra promenljivo, toplo i nestabilno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz pojavu grada. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 a najviša od 27 do 30 stepeni, saopštio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm U celoj Srbiji upaljen je narandžasti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, izuzev prostor KiM, a to znači da je vreme opasno. "Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

U Beogradu promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, posle podne sa uslovima za kišu ili kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko, a najviša oko 29 stepeni.

foto: printscreen

"Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i plјuskova sa grmlјavinom očekuje se do petka. Za dane vikenda stabilizacija vremena - biće pretežno sunčano i umereno toplo sa maksimalnim temperaturama u subotu od 26 do 29 stepeni, a u nedelјu od 29 do 32 stepena. Naredne sedmice uslediće dalјi porast temperatura, koje će nakon utorka u većini mesta dostići vrednosti od 32 do 36 stepeni", najavio je RHMZ.

Kurir.rs/Blic