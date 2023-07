BEJBI BUM U SRBIJI POSLE NIZA GODINA! Iz Republičkog zavoda za statistiku obelodanili: U Beogradu je najmanji rast, A OVDE NAJVEĆI

Prema poslednjoj analizi Republičkog zavoda za statistiku, izgleda da imamo razlog da se radujemo.

Naime, zavod je saopštio da je u Srbiji u 2022. godine bilo 62.250 živorođenih beba, što je u odnosu na 2021. godinu, više za 188 ili 0,3 odsto.

Još je zanimljivije da je ovaj rast došao u trenutku kada sve zemlje u okruženju beleže pad broja živorođenih beba.

Šta nam ove brojke pokazuju, diskuitovala je u "Pulsu Srbije" Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku.

- Zanimljivo je to da je najveći rast prvorođene dece u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, zatim region Južne i Istočne Srbije, Vojvodine, a na samom kraju je Beograd. Iako imamo rast novorođenih, a broj stanovnika opada, svakako da je za to delom zaslužan i veliki broj smrtnosti, pogotovo jer su pređašnje godine obeležene pandemijom. To nam je značajno smanjilo broj stanovnika u Srbiji. Sve to nekako definiše tu demografsku sliku Srbije.

Iako je u Srbiji prosečna starost je 44 godine, i tako se nalazimo na vrhu Evrope, a Bjelobrk je odgonetnula da li će statistika novorođenih beba moći da popravi i prednjepomenuti prosek:

- Jedna godina ne može toliko uticati, ali nam može dati određene smernice kako bismo znali kako dalje da funkcionišemo. Generalni problem u Republici Srbiji je poremećena starosna struktura. Svaki četvrti stanovnik je stariji od 65 godina, dakle prilično nam je stara populacija. Polako možemo uticati da se podmladi stanovništvo u Srbiji. Ne ide to preko noći, mi već decenijama imamo negativan prirodni priraštaj, tako da će nam decenije biti potrebne da obezbedimo održiv ljudski potencijal u našoj zemlji.

