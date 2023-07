"POSTOJI OPASNOST OD OLUJA SA SNAGOM ATOMSKE BOMBE" Dramatična prognoza meteorologa Ristića: "Mi tu NIŠTA ne možemo da učinimo"

Meteorolog Ivan Ristić istakao je da nas u narednom periodu čekaju tropske temperature, ali i opasnost od superćelijskih oluja, koje imaju neverovatnu snagu. Stručnjaci ih upoređuju sa jačinom atomske bombe, a loša vest je što se od nje ne možemo nikako zaštiti.

Dramatični snimci nevremena u Vrbasu uznemirili su javnost. Proteklih dana Vojvodinu je pogodilo snažno nevreme, grad je tukao sve pred sobom. Za samo nekoliko minuta zabelele su se ulice ovog grada. Vetar i grad uništili su i drveće, sa grana je otpala ogromna količina lišća.

Zgrade i stambeni objekti izgledaju kao posle bombardovanja, a prema rečima meteorologa Ivana Ristića u pitanju je superćelijska oluja, koja ima snagu atomske bombe.

- Globalno ovaj toplotni talas trajaće do 26. jula kada će nam stići oblaci, kiša i osveženje. Skoro deset dana će biti vrućine. Kada su u pitanju ove superćelijske oluje, čim u panonsku niziju uđe malo svežeg vazduha posle vrelih dana treba očekivati pojavu tih oluje. Nastaju tako što hladniji vazduh dolazi u prizemlju, a u međuvremenu je tu bilo puno toplog vazduha. On počinje da se uzdiže i što je topliji, veća je šansa da bude jača oluja. I ti vrhovi oblaka koji nastaju od tog toplog vazduha budu i do 15 kilometara. To je ta energija... Mi tu ne možemo ništa da uradimo, ni protivgradna zaštita. Ta snaga atomske bombe, mi tu ništa ne možemo da učinimo - kaže Ristić.

Drugi pik toplotnog talasa donosi tropske noći

On je dodao i da ulazimo u drugi pik toplotnog talasa, koji je nazvan Haron.

- Počeo je novi pik toplotnog talasa. Nazvan je Haron, prethodno je bio Lucifer - jezgro, koji je poslao Kerbera. Danas pa do srede veoma toplo i sparno. Temperature će biti između 35 i 40 stepeni. Dobra vest je da se ne očekuje preko 40. U sredu dolazi malo svežiji vazduh i to znači opasnost. Tada se mogu ponovo očekivati te superćelijske oluje na području Vojvodine. Najverovatnije će da kiša stići u toku noći do Beograda. U četvrtak će biti svežije dosta, temperature će ići do 32 stepena - kaže Ristić i dodaje:

- Sledeće nedelje nas očekuju tropski dani i tropske noći, to znači da je temperatura preko noći ne pada ispod 20 stepeni. Čak ni na Zlatiboru. Najveći problemi će biti na jugu zemlje, biće suša ogromna i treba voditi računa i upozoriti na požare - kaže meteorolog Ivan Ristić za "Pink".

Upozorenje RHMZ

Sa Mediterana nam stiže sve topliji vazduh, a na snazi je upozorenje RHMZ na visoke temperature, koje važi do 19. jula. Danas i u prvoj polovini naredne sedmice očekuje se lokalno i do 40 stepeni. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći.

Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje i Jugoistočna Srbija su pod crvenim meteo-alarmom, što znači da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Kurir.rs/RTS/Pink