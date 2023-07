"SINOĆNJA OLUJA JE TEK POČETAK" Stručnjaci: Ova pojava im je glavno pogonsko gorivo, na udaru najviše DVE GRUPE STANOVNIKA

Juče je u Srbiji izmerena najviša temperatura ovog leta.

Temperatura zvanično nije premašila 40 stepeni, ali je subjektivni osećaj bio drugačiji, a na jednom od termometara u Čačku prikazano je da je temperatura na suncu iznosi neverovatnih 46 stepeni.

Osim što velike vrućine nikome ne prijaju, čak mnogima stvaraju nelagodu, one mogu i te kako da utiču i na naše zdravlje.

Toplotni talasi su sve jači, zbog čega je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" izdao preporuke kako preživeti vrele letnje dane, a cisterne sa vodom za piće postavljene su na nekim od najprometnijih mesta u Beogradu.

O tome kako se zaštititi, ali i kakvim klimatskim promenama prisustvujemo, pričali su gosti "Pulsa Srbije" kardiolog, dr Nada Macura i Goran Pejanović, klimatolog.

S obzirom na to da je sinoć bilo nešto hladnije, uz vetar i kišu, Pejanović je odgonentuo otkud tolike oscijalcije u vremenu:

- Leti nije neobično da se desi oluja, nepogoda, samo je pitanje da li je zbog klimatskih promena jači intezitet pomenutih oluja. Topliji vazduh može da primi više vodene pare u sebe, a tokom ovakvih situacija se desi izlučivanje velike količine padavina praćenje gromovima, sevanjem ili jakim olujnim vetrom. Vodena para je nekakvo pogonsko gorivo za te oluje. Iz godinu u godinu se povećava broj dana sa takvim pojavama. U daljoj budućnosti možemo očekivati dane i noći poput one sinoćne.

Macura je potom upozorila na uticaj toplotnog talasa i nagle promene vremena:

- Globalno zagrevanje i klimatske promene su doprinele tome da ne možemo očekivati da će jedan dan teći uredno u smislu da će temperatura biti kao najavljena. Ekstremno velike temperature ne idu na ruku ni relativno zdravim osobama. Starije osobe i srčani bolesnici će najteže pretrpeti ovaj period. Ono što jeste, ne možemo da kontrolišemo vreme, ali zato možemo sebe. Pomoćićemo sebi tako što oni koji ne moraju da izlaze neka ne izlaze, već da pokušaju da se rashlade na pojedine načine.

Zatim se osvrnula na ljude koji moraju da izađu, pa je savetovala:

- Obucite se komotno, a najčešće gledajte da odeća bude od prirodnih materijala. Čak i o bojama treba voditi računa, ne bi se bezveze oni po pustinjama umotali u belo, ono bi trebalo da odbija zrake. Takođe i obuća treba da bude ugodna, a ne tesna ili sa visokim štiklama, jer otiču stopala tokom ovih dana. Najbitnije je da uzimamo tečnost, nije zabranjena ni kafa ni čaj, a najviše će vas osvežiti limunada sa ledom i listićima nane.

ŠTA JE SA PSIHIČKIM STANJEM? Upravo na ovo pitanje odgovor je dala psihijatar dr Irena Đorđević za Kurir televiziju. foto: Kurir tv - U ovim danima očekujemo veći obim posla, zbog pogoršanja ljudi koji se već leče od psihijatrijskih poremećaja. Što se tiče svih ljudi, ove temperature utiču na to da budemo razdražljiviji, odnosno opada tolerancija. Pre svega, manje spavamo, pa dolazi insomnija i opada tolerancija na frustracija što dalje utiče i na raspoloženje koje nas može dovesti u neku vrstu depresije - rekla je doktorka, pa nastavila: - Uočava se i ankcioznost, odnosno napadi panike, ljudi bivaju dodatno trigerovani subjektivnim osećajem da nemaju dovoljno vazduha i to ih samo po sebi plaši. Kod ljudi koji se leče od psihijatrijskih poremećaja, sada je naglašena agresivnost.

Macura je upozorila da ovakvo vreme može uticati nepogodno, pa je rekla da je najbitnije da se simptomi primete:

- Pored psihijatrijskih bolesnika, postoje ljudi koji su u tom smislu zdravi, ali i kod njih može doći do poremećaja, a pre svega fizioloških, u smislu glavobolje, nesvestice, vrtoglavice, umora... To su prateći simptomi i znaci koji upozoravaju. Ono što je bitno je to da se primete takve osobe, videli smo svašta zbog uticaja klimatskih promena, a to bi prvo trebalo da primeti porodica, jer ovakav period može načiniti promenu u ponašanju.

