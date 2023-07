VENE SE NA VRUĆINI ŠIRE, A EVO KAKO DA IM POMOGNETE! Kardiolog otkriva položaje i masaže koji UMANJUJU PROBLEM sa krvnim sudovima!

Kardiolog Snežana Bašić upozorila je u emisiji Puls Srbije da su vrućinama ugrožene sve kategorije stanovništva, iako su neke ugroženije od drugih.

- Posebno su ugroženi ljudi koji imaju problem sa cirkulacijom, sa srcem i sa krvnim pritiskom. Ugroženi su, takođe, i oni koji imaju problem sa crevima i sa stomakom. Svaka vrsta oboljenja i zdravstvenih problema povećava stepen ugroženosti, ali svi treba da obrate pažnju - rekla je Bašić.

Kako visoke temperature najveći problem stvaraju krvnim sudovima, navela je vežbe koje mogu pomoći venama u uslovima velikih temperatura.

- Vene su krvni sudovi koji nemaju mišićni sloj. Arterije imaju mišiće i oni se kontrahuju u ritmu rada srca. Arterija može da se kontrahuje i nezavisno od rada srca, a vena ne. Venu puni srce i ona se mehanički prazni sama. Dobro je podići noge iznad nivoa glave da ispraznite svoje vene - rekla je Bašić i dodala:

- Takođe, masaža nogu kad polazite od stopala ka butinama. Tako vraćate krv iz vena ka srcu. Vene se u ovakvim klimatskim promenama prošire i onda može doći do pucanja kapilara, a naročito do proširenja vena. Tako slabite zid vene. Isto i topla hladna voda. Lepo je da leti tuširate svoje noge hladnom vodom, a dobar je i ulazak u vodu, bazene i reke. Pogotovo za žene. One su osetljivije zbog manjka testosterona i viška estrogena.

