ZAKON O PRISLUŠKIVANJU U FRANCUSKOJ: Da li smo svi pod nadzorom? Živković upozorio: Ovaj zakon o nadziranju sadrži STRAŠNE DELOVE

Gordana Božilović Petrović, advokat i Zoran Živković, predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije gostovali su u jutarnjem programu Redakcija u razgovoru o dešavanjima u Francuskoj.

Naime, francuski poslanici su u utorak izglasali zakon koji dozvoljava prisluškivanje uređaja bez znanja ili saglasnosti vlasnika.

Ovim je omogućeno nadziranje i prisluškivanje kamera, mikrofona, telefona i drugih uređaja povezanih na internet.

I kada je reč o društvenim mrežama i mobilnim telefonima, kao i svim ostalim uređajima, da li nas neko prati, posmatra i prisluškuje?

Živković ističe da treba precizno objasniti o čemu se tačno radi.

- Da, upravo zato je važno jako precizno objasniti o čemu se radi. Taj zakon, kada se predstavi u načelu po pitanju toga šta dozvoljava istražnim organima, sadrži strašne delove i, da kažem, može izazvati kod svih, pa i kod naših ljudi, određenu dozu paranoje i slično. Međutim, suština prava uvek se svodi na neposredne i direktnim dokazima, od početka do kraja istražne radnje. To znači da prisluškivanje koje je francuska uprava uvela, ukoliko se obavlja bez prisustva i odobrenja legalnih entiteta vlasti, nema svrhe i ne može biti validan sudski dokaz. Sve što ste naveli mora biti rezultat odluke nekog legalnog predstavnika suda. Sudija je taj koji mora da dozvoli tu upotrebu, pa makar to trajalo šest meseci ili koliko god - pojasnio je Živković.

On ističe da su Francuzi bili precizni u vezi sa time, i naveli da je premet nadzora od vitalnog značaja s obzirom na ekploziju novih tehnologija.

- Francuzi su bili vrlo precizni u vezi toga, naveli su šta sve može biti predmet nadzora, što je od vitalnog značaja s obzirom na eksploziju novih tehnologija. Kada ste imali ograničena tehnološka sredstva, primena mera se odnosila na, na primer, observiranje mesta rada ili mesta stanovanja, telefona itd. Međutim, danas, kada i pametni uređaji mogu biti izvor prisluškivanja, moramo biti precizniji i voditi računa o svakom mogućem mikrofonu koji u tom trenutku može da bude izvor informacija - rekao je Živković.

Zato upozorava da ne smemo zaboraviti da ovo može dovesti do masovnije kontrole.

- U tom smislu, ne smemo zaboraviti da ovo može dovesti do masovnije kontrole svega i svačega, uključujući i informacione tehnologije. Svestan sam da je situacija veoma kompleksna, jer vrlo granica između legalnog i nelegalnog postaje sve zamućenija, pogotovo kada govorimo o tome koliko provajderi često pristupaju našim mikrofonima, kamerama i slično. Mnogi korisnici prihvate uslove korišćenja aplikacija, ne čitajući pažljivo šta sve piše. To može dovesti do toga da smo praktično pristali na prisluškivanje, posmatranje i praćenje - zaključio je Živković.

