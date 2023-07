"SRBIJA JE TOPLIJA ZA 1,8 STEPENI, SUPEROLUJE SAMO POČETAK" Stručnjak: Kad smo ovo na radaru videli, ZNALI SMO DA SMO U PROBLEMU

Srbijom je prvi put protutnjala superćelijska oluja i u mnogim gradovima ostavila pustoš za sobom. Podsetimo, prva nedelja jula bila je najtoplija sedmica ikada zabeležena.

Stručnjaci upozoravaju da u naredne četiri godine zbog klimatskih promena i efekta El Ninja našoj zemlji prete suše, poplave i superćelijske oluje! O ovoj temi govorila je u emisiji Puls Srbije Irida Lazić, istraživač i saradnik u nastavi na Fizičkom fakultetu.

foto: Kurir televizija

- To su veoma jake nepogode, koje nisu toliko česte za naše podneblje. Da bi do njih došlo potrebno je da se stvori više uslova. Ne samo da postoji dovoljno toplote i vlage, već i kako mi to kažemo "smicanje vetra s visinom" tj. velike promene pravca vetra. Desilo se da imamo podudarnost brzog vetra i svih ostalih faktora i to se desilo u sredu uveče, a postoje uslovi da se dogodi i danas.

Procenila je da oluja najverovarnije neće biti toliko jaka kao u sredu i istakla da je ovakve nepogode jako teško predvideti:

- Ne verujem da će biti toliko jaka kao u sredu. Ovakve nepogode je jako teško predvideti. Kad smo videli taj radarski odraz koji ima oblik luka, očekivali smo jak vetar od preko 100 na čas. Posle toga su došle kiše i to je bio školski primer superćelijske oluje.

01:00 OD SUPERĆELIJSKE OLUJE MOŽE NASTATI TORNADO! Stručnjak: Na radaru smo uočili odraz luka, što signalizira IZRAZO JAK VETAR

A u Americi ovakve nepogode mogu prerasti i u tornado.

- U Americi od superćelijijske oluje može nastati Tornado. Kod nas za to ne postoje uslovi. Ovde Imamo problem što smo pre toga imali toplotni talas. Na globalnom nivou svet je zagrejan za 1,1 stepen, a u Srbiji još više, za 1,8. Ljudi misle da je to malo, ali zbog toga se dešavaju velike promene. Možemo očekivati da će nastati periodi sa dugim sušama, nakon kojih će dolaziti padavine sa ogromnom količinom vode

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:46 Super ćelijska oluja bez prethodnog presedana - Šta donosi primarna energija sa Sunca?