TRANSRODNA OSOBA JE MIS HOLANDIJE IZ JEDNOG RAZLOGA?! Vesna Da Vinča otkrila ko stoji iza SVEGA! Sve je počelo od DONALDA TRAMPA?

Na molbu da prokomentariše pobedu transrodne osobe, Riki Valeri Kole na izboru za mis u Holandiji Vesna Da Vinča je u rekla da je u pitanju uticaj globalnih struktura.

- To samo dokazuje koliko su globalisti ušli u sve strukture, posebno u događaje koji imaju veliku popularnost. Miss Universe ima ogromnu popularnost i moram da kažem da je to Donald Tramp to razvio do neverovatnih razmera.

- Prodao je MisS UnIverse, gde ide pomenuta transrodna osoba, IMG -u, a to je najveća agencija koja zastupa glumce, sportiste i radi najveće fešn vikove na svetu. Onda su oni ove godine prodali miss universe i to je vest koja kod nas možda nije zabeležena, jednoj ženi koja je u stvari transrodna - rekla je Da Vinča i dodala:

- Očekivala sam da će u tom pravcu da se krene, jer se koriste velike popularne manifestacije. Tu ima stotine miliona ljudi koji to gledaju i to je naravno mogućnost da popularišeš svoj način mišljenja. Transrodna filozofija je utemeljena u toj neoliberalnoj koncepciji američkoj i oni su samo čekalI momenat da to iskoriste.

Osvrnula se na jednu klauzulu u ugovoru koju je potpisala, dok je još bivši američki predsednik bio vlasnik Miss Universe:

- Istina ja sam kao potpisnik Miss universe licence za vreme Trampa još, jer sam od njega dobila tu licencu 1994. godine za Jugoslaviju u jednoj klauzili ugovora pročitala da moramo da prihvatimo transrodne osobe da se takmiče barabar sa ostalim devojkama.

