NIJE BOTOKS! VESNA DE VINČA OTKRILA ŠTA JOJ JE SA LICEM Uživala na brodu i desilo joj se ovo: Nije estetska intervencija! (VIDEO)

Vlasnica kompanije "Miss Yu" Vesna de Vinča (64) otkrila je šta joj se dogodilo, pa joj lice izgleda potpuno drugačije.

Naime, njen video koji je podelila na društvenim mrežama preplavili su komentari.

- Dragi moji, ovo je tragi-komično! Ovo ovde gore nije botoks, nije ono... Nije, nije, nije! - navela je Vesna de Vinča na početku, negirajući da je imala bilo kakvu estetsku korekciju.

- Ujele su me tri pčele! Ovde na brodu... Jao, jao... Tuga! U šoku sam - dodala je ona pre dva dana u snimku.

Danas je podelila još jedan video, u kojem vidimo kako dolazi u svoj dom, koji je, inače, brod na reci u Beogradu.

- Evo, dolazim na moj brod, da vidim kakvo je stanje sa zlikovcima! Da vidimo zlikovci kakvi su! Evo, ovo su ose, je l' vidite ose? Puno je, krcato! Evo, gotove su! Sredili smo ih! One su me ujedale. I to poslednji put! Neće biti više toga. Život je lep kada si u Beogradu! - istakla je Vesna.

