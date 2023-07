"PROMENA POLA JE FIZIČKI BESPOVRATAN POTEZ" Ljubičić upozorio: Treba zaštititi decu i porodicu, svake godine NJIHOVI APETITI RASTU

U Rusiji će biti zabranjena promena pola. Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji zabranjuje medicinske procedure usmerene na promenu pola, a jedini izuzetak biće medicinska intervencija za lečenje urođenih anomalija.

A u studiju Kurir televizije u jutarnjem progamu Redakcija gostovao je Radojko Ljubičić iz Saveza za život i Nora Janković, iz organizacije "Talas TIRV" dali su mišljenje na ovu temu i u Srbiji.

04:44 TRANS ILI PORODICA?

On podseća na tradicionalnu porodicu i njenu osnovnu definiciju.

- Po našem ustavu brak je definisan kao zajednica žene i muškarca. Ovde nije pitanje samo transrodna osoba, nego njihovo stupanje u zajednicu, i to je promovisanje nečeg što je protiv ustava, ali gledajte, svaki sistem mora da čuva sebe i štiti i poštuje svoje stubove - rekao je Ljubičić i dodao:

- Ja ne ulazim u to da li neko ima krizu identiteta, pa se čas oseća kao žensko čas kao muško, ali država treba da se štiti. Mislim da je ovo bio motiv u zapadnim državama, a to je posebno veliki problem je u zapadnim državama te stvari se sprovode na maloletnoj deci. Imate situaciju da se osoba kasnije pokaje, i to je onda, fizički bespovratan potez, prošao je tinejdžersku krizu i sada ne može da se vrati - rekao je Ljubičić.

On smatra da je najbitnije zaštititi decu, a ne želi da ulazi u stvari kao što su prekid trudnoće i promena pola kod odraslih.

- Možete videti da njihovi apetiti rastu. Kada dopustite nešto elementrno, svake godine su veći zahtevi. Dopuštam slobodu mišljenja, ali da se ulazi u te neke stvari, posebno ne one koje su na teret državnog budžeta, kao što je prekid trudnoće. Da li ste primetili da od 2014. godine, i "parade ponosa, svake godine njihovi apetiti rastu. Kao u onoj arapskoj priči o kamili. Prvo ubaci nogu u šator, pa drugu nogu, pa glavu i na kraju istera beduina, tako će se i nama dogoditi - rekao je Ljubičić.

Janković ističe da uopšte ne daju pordršku deci kada se preispituju.

- Kod mene se to javilo još tokom puberteta, ali sama tranzicija to dolazi dosta kasnije i nakon dosta preispitivanja. Nigde u svetu to nije moguće uraditi nad maloletnom decom, to prosto ne postoji... Postoje opseg od 16-18 godina i određene rasprave, neka deca mogu da pristupe, ali promena pola je za iznad 18 godina. Tu odluku donosi osoba sama... - ispričala je Janković.

Ljubičić se ne slaže i kaže da postoji u Americi ustaljena praksa nad decom od 12 godina.

- Ne ulazim u nečija lična intimna shvatanja ali država mora zaštiti svoje stubove. To su demografski problemi. Mi smo jedva izašli iz demografskog problema, to znamo i nema potrebe da niko to govori. Ako imate dva puta više umrlih, od rođenih to je suštinski problem, i nama preti dramatično ubrzano smanjivanje i nestajanje odavde. Zbog toga treba zaštiti instituciju braka. - upozorio je Ljubičić.

