"KOD UHAPŠENIH KRIJUMČARA MIGRANATA PRONAĐENO ORUŽJE!" Za ilegalni prevoz sa juga ka severu Srbije uzimali od 200 do 600€

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Vranju, uhapsili su pet osoba osumnjičenih da su počinili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Oni se sumnjiče da su kao pripadnici kriminalne grupe, po prethodnom dogovoru i uz novčanu naknadu od 200 do 600 evra po grupi, iregularnim migranatima omogućili nedozvoljen tranzit kroz Srbiju. Više detalja donosi Aleksandra Orlić.

- Nakon brojnih uspešnih akcija na severu Srbije kada su u pitanju hapšenja kriminalnih organizacija, sada imamo rezultate i na jugu naše zamlje. Policija u Vranju je uhapsila petoricu koji se sumnjiče za krijumčarenje i pomaganje nelegalnog prelaza preko naše granice.

01:31 KOD KRIJUMČARA MIGRANATA PRONAĐENO ORUŽJE Za ilegalni prevoz migranata sa juga ka severu Srbije uzimali od 200 do 600 evra

- U pitanju su migranti koji su se uputili ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Krijumčari su kao naknadu za svoje usluge uzimali od 200 do 600 evra i pomagali im na ruti od juga Srbije do Beograda, a potom do Vrbasa, Subotice i Sombora. Policija je u njihovom posedu pronašla tri vozila, osam mobilnih telefona, a kod jednog od njih su pronađeni meci tako da se on tereti i za nelegalno posedovanje oružja.

