"PROSI ILI ĆEMO TE PREBITI": Otac prenosi šta mu je sin ispričao o 10 dana tokom kojih ga nije bilo

Dečak (12) iz Beograda pronađen je nakon deset dana opsežne potrage, pošto je nestao iz dvorišta svoje porodične kuće. Sreći njegovih roditelja nije bilo kraja kada im je zazvonio telefon, a sa druge strane žice čuli su policajca koji ih je pozvao i rekao da mogu doći po svog sina.

- Pozvao nas je prvo jedan čovek, koji nam je, da kažem, dao dojavu da je viđen u Nišu, ali sve do policijskih informacija nismo mogli da se radujemo. Sin je dobro, stigao je kući, išao sam po njega u policijsku stanicu u Nišu - počinje priču dečakov otac.

Pokupili ga kod Ušća - tada je nastao pakao

Kako je ispričao otac pronađenog dečaka, drama je počela kada je mališan otišao iz dvorišta i uputio se ka Ušću. Tada je naišao na grupu vršnjaka koji su ga, navodno, naterali da pođe sa njima u Niš. A razlog je bio zastrašujuć...

- Rekao mi je da su ga pokupili ti dečaci, kao i njihovi roditelji, uz pretnje da ako ne bude išao da prosi, da će ga prebiti. U Niš je, valjda, ćerka te porodice udata, pa su tamo otišli. Ne znam kako su se prevezli, verovatno autobusom. Jedan je mlađi od Davida, a ovi drugi, ne znam, krupniji su od njega, pa ne znam koliko godina imaju. Znao ih je iz grada, sreo ih je nekoliko puta - kaže otac.

Nije poznato posle koliko dana je dečak, po izlasku iz dvorišta na Bežanijskoj kosi, završio na niškim ulicama.

"Nikada nije odlazio, a da se ne javi"

- Nikada nije bio problematično dete, niti je čak odlazio van Beograda. Tu malo do Zelenog venca, do Ušća. Strašno je bilo ovih devet dana kada nijednu informaciju o njemu nismo imali. Ranije bi se desilo da malo ode do grada, ali uvek se javi, snađe se da pozajmi telefon i da nas nazove. Najvažnije je da je on sada dobro i da je sa nama. Naučio je lekciju, hvala Bogu - zaključio je otac.

Pakao kroz koji je prošla ova porodica, završen je srećnim krajem.

Dečak i otac treba da odu u policiju u Beogradu, kako bi dali izjavu o nemilom događaju koji je celu Srbiju digao na noge. Dečak je i dalje uplašen, umoran, ali je dao obećanje ocu da im slične odlaske u grad više neće priređivati.

(Kurir.rs/Blic)