NEĆETE VEROVATI GDE SE ZAVUKLO LEGLO OSA: Ljudi spavali na krevetu, slučajno otkrili gde se nalazi gnezdo! Ima ih milion! (VIDEO)

Leglo osa prestravilo je jedno domaćinstvo u Srbiji, one su se zavukle ljudima u krevet!

Ova prodica pozvala je u pomoć Vladicu Stankovića iz Udruženja "Poskok".

- Ogromno gnezdo ose poleglo se u krevet. Ludnica. Pogladajte koliko ih ima i koliki je to broj i to u krevet - priča Vladica dok na video-snimku pokazuje kako to izgleda.

Snimak je objavljen na Instagram stranici Udruženje "Poskok".

Stanković je naveo da je u pitanju ogromne leglo.

foto: Printscreen Instagram

- Celo leglo, ima ih mali milion. Ovo je džungla - rekao je Vladica.

Kurir.rs