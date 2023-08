RHMZ NAJAVIO ZAHLAĐENJE, STIŽE HLADNI FRONT: Za 24 sata moglo bi da padne i do 50 mm kiše! Očekuje se GRMLJAVINA UZ JAK VETAR

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se za vikend očekuje promena vremena uz zahlađenje.

"Naoblačenje i osetno zahlađenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, kao posledica izraženog hladnog fronta, koje će u subotu ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, tokom poslepodneva će se proširiti i na ostale, pri čemu će duvati umeren i jak zapadni i severozapadni vetar. Lokalno se očekuju i obilnije padavine (posebno u subotu, kada bi za 24 h palo između 40 – 50 mm kiše)", najavio je RHMZ.

Posle vrućina pad temperature

Podsetimo, ranije danas RHMZ je objavio upozorenje na visoke temperature.

"Sutra i prekosutra na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 °C, u Beogradu oko 35 °C", upozorio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčano i znatno toplije uz vrućinu u svim krajevima. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 33°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C. U petak sunčano i vrućina uz temperature oko 35°C na severu, a na jugu do 40°C. Za vikend bi nastupilo izraženije osveženje sa kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama u subotu, prema današnjoj prognozi.

