Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, u emisiji Puls Srbije govorila je o sve prisutnijem nasilju nad ženama u društvu.

Istakla je da je važno razumeti šta sve spada u nasilje, a potom je i objasnila zašto se žene često plaše da istupe i progovore o nasilju koje trpe.

01:29 MNOGE ŽENE SU MATERIJALNO ZAVISNE OD NASILNIKA! Stanojević: Misle da je bolje ostati sa njim, da bi omogućile BOLJE USLOVE DECI

- Nije u pitanju samo hrabrost istupiti i progovoriti o nasilju. Nekad je u pitanju nemogućnost. Posebno je to što se one plaše. Međutim mnoge od tih žena su materijalno zavisne od nasilnika. One znaju da ne mogu da brinu same o deci niti da mogu da ih izdržavaju. Onda misle da je mnogo bolje biti sa njim koji će im omogućiti neke bolje uslove životu, nego otići od njega, mučiti se i dovoditi decu u situaciju da gladuju. Ima naravno i sramote jer ima mnogo porodica u Srbiji gde je to razlog sramote - rekla je Stanojević.

