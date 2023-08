"UDARALI SU ME, ŠUTIRALI I PLJUVALI" Budućeg zadrugara pretukli HULIGANI, preživeo HOROR dok je bio u lajvu na Tiktoku! JEZIVO!

Tiktoker Uroš Stanić, koji tvrdi da će biti učesnik "Zadruge 7 Elite", tvrdi da su ga huligani napali i pretukli zbog seksualne orijentacije.

On se sada oglasio za Kurir tvrdeći da je novi učesnik Elite, ali i da je istina da je pretučen na klupi ispred osnovne škole:

- Ulazim u novu sezonu i biću prvi zdravstveni radnik koji uopšte ulazi u takav projekat. Medicinski sam tehničar. Osoba sam koja je pre dve večeri pretrpela fizičko i psihičko nasilje od strane nepoznatih muškaraca. Izašao sam napolje zbog porodične drame koju trpim. Upalio sam lajv sa drugaricom na Tiktoku i seo na klupu kod osnovne škole. Dok sam išao ka klupi, grupa napoznatih muškaraca, kojih je bilo pet, dobacivalo mi je i vređali su me pogrdnim nadimcima. Nisam se obazirao na to i kulirao sam. U tom trenutku dva muškarca su krenula ka meni, sa istim psovkama i pitali me da li sam "peder", nisam hteo da dam odgovor da ih ne bih provocirao i onda su oni krenuli da me psihički i fizički maltretiraju. Krenuli su prvo da me udaraju po ruci, bacili su mi telefon. Počeli su da me pljuju, udaraju, šutiraju spominjali su mi navijače, govorili su da će me ubiti, zaklati i da ja ne zaslužujem da živim. Nisu prestajali bez imalo empatije, ljudskosti i savesti bili su sve gori - ispričao je Uroš za Kurir.

Uroš je ovu situaciju snimio putem mobilnog telefona jer je Stanić u tom trenutku bio lajv na društvenoj mreži.

