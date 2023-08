OVO SU NOVOSAĐANI KOJI ĆE TRČATI DO MANASTIRA OSTROG ZA MALU LENKU: Svaki dan 80 km da Lenki vratimo osmeh! (VIDEO)

U želji da pruže svoj doprinos i podršku, dvojica Novosađana, Marko Stanković i Zoran Rakić, odlučili su se na hrabar poduhvat – istrčavanje neverovatnih 80 kilometara na dan duž rute od Novog Sada do manastira Ostrog.

Cilj ovog izazova pod nazivom “Milion koraka za Lenku“ je da se prikupe sredstva neophodna za lečenje male Lenke Lazarević i pomogne njenim roditeljima u borbi protiv opake bolesti.

Startovanje ove impresivne trke zakazano je za 12. avgust, a hrabri trkači planiraju da stignu do manastira Ostrog do 19. avgusta. Na koktelu organizovanom povodom ovog događaja u restoranu “Kalem by Zak“ mladi Novosađani istakli su da ih je da preduzmu ovako hrabar korak navela svest o velikom iznosu novca potrebnom za Lenkino lečenje.

Svi koji žele da se pridruže ovoj plemenitoj akciji i pomognu u lečenju male Lenke, mogu to učiniti putem instrukcija sa fotografije ispod

foto: Privatna Arhiva

Suočeni s velikim izazovom, Marko i Zoran odlučili su se na ovu inspirativnu misiju, a njihova posvećenost sportu i duboka pobožnost učinili su da odaberu ovaj značajan put humanosti.

Lenka Lazarević, hrabra devojčica koja se odvažno bori s teškom bolešću, postala je inspiracija i motivacija za ovaj podvig.

Osim trčanja, Marko i Zoran će svoje iskustvo deliti sa svima zainteresovanim putem Viber grupe, gde će redovno objavljivati fotografije i poruke o svakom koraku njihove trke. Njihova želja je da ovaj podvig postane motivacija i inspiracija za sve ljude da pruže podršku Lenki i njenim roditeljima u skladu s svojim mogućnostima.

Pozivajući sve sugrađane i ljude dobre volje, Marko i Zoran žele da ovaj trkački izazov postane simbol zajedničke borbe protiv teških izazova života i solidarnosti u najtežim trenucima.

Svaka donacija, bez obzira na njen iznos, predstavljaće značajan doprinos u borbi za Lenkin oporavak.

foto: Privatna Arhiva

Ova nesebična akcija dokazuje da zajednički trud i angažovanje mogu imati dubok i pozitivan uticaj na živote onih kojima je podrška najpotrebnija. Marko i Zoran su primer kako hrabrost, vera i humanost mogu spojiti ljude i pokrenuti pozitivne promene u zajednici.

Marko Stanković, takođe je iskoristio i priliku da se zahvali svome timu BK „Bačka Galens“ koji su im, kako mladi bokser kaže izašli u susret odmah i u svakom smislu kako bi se ova akcija mogla realizovati.

Neka ovaj nesebični podvig hrabri sve nas da pružimo podršku i solidarnost onima kojima je to najpotrebnije, jer zajedno možemo napraviti značajan korak ka svetlijoj budućnosti.

(Gradske info)