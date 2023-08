"POZDRAVI DOKTORA, TO JE PUT BEZ KRAJA!" Čuveni kardiohirurg žrtva tehnološkog kriminala! Pacijent ga zvao i ŠOKIRAO GA!

Pristup javnim mrežama koje često nemaju čvrste bezbednosne protokole omogućava hakerima da bez mnogo truda dođu do poverljivih informacija poput ličnih imena, adresa ili brojeva telefona.

Neretko se koriste i društvene mreže, na kojima se dolazi i do slika potencijalnih žrtava, što još više olakšava hakerima da manipulišu ukradenim podacima.I tako dolazimo do kradje identiteta ili lažnog predstavljanja.

Na meti fantomskih firmi koje na internetu najčešće reklamiraju lekove za razne zdravstvene probleme našao se pre izvesnog vremena i naš čuveni kardiohirurg prof.dr Miljko Ristić koji je tim povodom gostovao u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Te zloupotrebe su postale praksa sredstava informisanja. U jednoj od njih se eto našlo i moje ime gde sam ja navodno reklamirao neki lek. Na ta način se zloupotrebljavaju imena i drugih doktora koji leče pacijante na regularan način. Postoji agencija za tehnološki kriminal koja bi trebalo da stane na put tim lažnim informacijama - rekao je Ristić.

Njegov advokat posetio je agenciju za tehnološki kriminal, međutim dobio je odgovor koji nije ohrabrujući:

- Ja sam poslao advokata koji je otišao u tu agenciju i oni su rekli : "Pozdravi doktora to je put bez kraja!" Vi ste, dakle, vezanih ruku. Nama lekarima je zabranjeno reklamiranje bilo kakvog leka. Mi možemo da kažemo za aspirin, koji već jako dugo preporučuje svetska zdravstvena organizacija, ali male su mogućnosti da mi neki lek reklamiramo. Država i vlasnici društvenih mreža su odgovorni kako bi redukovali izjave koje se javljaju na društvenim mrežama. Desilo mi se da pacijent dođe kod mene, a onda me sutradan zove i kaže mi: "Doktore, uopšte mi niste spomenuli taj lek!" Do njega je, dakle, u međuvremenu, došla ta reklama.

POZDRAVI DOKTORA, TO JE PUT BEZ KRAJA! Kardiohirurg Ristić žrtva tehnološkog kriminala! Pacijent ga zvao i ŠOKIRAO GA!

