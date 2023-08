Sandra Mančić (46) iz Niša već 23 godine živi sa HIV-om. Ona ističe da je suočila sa brojnim situacijama diskriminacije, uključujući nedavni incident sa jednom poznatom stomatološkom klinikom koja je odbila da je primi isključivo zbog njenog HIV statusa.

Ovaj problem nije usamljen - mnogi građani u našoj zemlji se suočavaju sa sličnim izazovima.

Gost Pulsa Srbije koji je pričao meri prevencije ukoliko postoji rizik od zaraze HIV-om je Bratislav Prokić, organizacija Potent.

01:07 AKO POSTOJI BILO KAKVA SUMNJA NA HIV, MORA DA SE UZME OVA TABLETA U ROKU OD 72 SATA Sagovornik: Svakodnevno se javljaju ljudi!

- U slučaju da neko ima nezaštićeni se*sualni odnos i dođe u neki rizik, postoji taj tzv. "PEP" i on se daje u roku od 72 sata, tada se kreće sa terapijom. Terapija traje 28 dana, uzimaju se dve tablete. To je samo ukoliko postoji sumnja, odnosno ako je došlo do uboda iglom ili do se*sualnog odnos koji je rizičan. Ukoliko se jave na infiktivnu kliniku dobiće recept, odnosno izveštaj sa kojim će moći da uzmu tu terapiju. Svakodnevno se ljudi javljaju zbog sumnje u rizike zbog se*sualnih odnosa, a dosad nismo dobili informaciju da se neko inficirao nakon terapije.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

01:07 PRVI SLUČAJ NA SVETU DA JE LEKAR TUŽIO PACIJENTA Prokić šokirao: Nije rekao da ima HIV, doktor se ubo na iglu! OVO JE REKAO SUD