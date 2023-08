NIŠLIJKA SANDRA U AGONIJI: Niko neće da mi popravi zube kad kažem da imam OVAJ VIRUS! Redovno leče zaražene kao ja, a to NE ZNAJU!

Sandra Mančić (46) iz Niša sa HIV živi već 23 godine, tvrdi da je diskriminisana mnogo puta, a sada i od strane jedne poznate stomatološke klinike koja odbija da je primi zato što je HIV pozitivna! Sandra od bolova i problema doslovno ne možemo da priča, spao joj je ceo most sa gornje vilice i na pravim je mukama jer ne može da reši problem!

Sandra sa HIV živi već dve decenije, zdravstveno je stabilno i na redovnoj antivirusnoj terapiji.

- Pre neki dan sam odbijena od jednog poznatog niškog stomatološkog tima. Ne krivim ih, ja ih razumem, ali ne mogu da prestanem da plačem. Nemam više mesta gde da smestim sva ta odbijanja. Većina ljudi mi nije verovala da danas, u 2023. godini, ovo doživljavam. Nisam ni ja. Nadala sam se da su danas već dovoljno edukovani, informisani. Razočaranje je veliko. U bolovima sam, sa upalama... - počinje svoju priču za Kurir Sandra.

Njoj su iz jedne privatne niške stomatološke klinike odgovorili da ne mogu da je prime, da u svom kolektivu imaju trudnice i dojilje, koje ne žele da izlažu strahu, a rekli su joj da se obrati Klinici za stomatologiju u Nišu. Sandra dodaje da ne može da prećuti svoju osnovnu dijagnozu, te da nema tu privilegiju kao drugi pacijenti zato što je za potrebe edukacije javno govorila o HIV.

- Moral i čast mi nalažu da im kažem da imam HIV. Ovom timu stomatologa odgovorila sam da redovno imaju pacijente poput mene, ali da to ne znaju, jer pacijent nije u obavezi da im kaže. Strašno boli nepravda. Meni trebaju protetičar, i hirurg i stomatolog - napominje sagovornica Kurira.

Ističe da je strašno to što neće da je leče i na sve to kažu da se trudnice i dojilje nje plaše.

- Meni zube ne može da sredi infektolog, gde se inače lečim zbog HIV. Vrte me ukrug, kao pingpong lopticu. Druge ordinacije s kojima sam kontaktirala ili rade samo estetsku stomatologiju, ili su mladi lekari bez iskustva i njih razumem, boje se da nešto ne pogreše u kompleksnijem radu, neki su otvoreno rekli da ne rade protetiku jer im protetičar nije tu. Neki su bili iskreni, neki su dali izgovore - navela je ona.

U obraćanju našem listu Sandra je još jednom zamolila privatnu kliniku koja ju je odbila da još jednom razmisle.

Iz Klinike za dentalnu medicinu Niš kažu za Kurir da je Sandra poslednji put bila njihov pacijent 2019. godine i da od tada nije zabeležena u evidenciji da se prijavljivala kao pacijent:

- Sandra Mančić svakako može da dođe na kliniku u toku prepodnevne smene i da se obrati glavnoj sestri kako bi joj zakazala termin za stomatološku intervenciju koja joj je neophodna.

Teško se kreće

Ima probleme i sa srcem

Sandra je objavila i status na društvenim mrežama, javili su joj se saradnici iz udruženja Potent iz Beograda, koji pružaju podršku HIV osobama, ali oni znaju stomatologe u Beogradu i Kragujevcu. Ona zbog svog zdravstvenog problema sa srcem ne može da se upusti u nešto dalju vožnju.

- Srce je loše, stvara mi se voda u plućima, kardiolozi misle da će doći do operacije srčanih zalizaka. Anemija se javila, potom trombocitopenija i od tada se teško krećem, kada imam puno vode, imam i gušenja. Hodam, ali polako. Ne osećam se sposobno da sedim i vozim se, ali ako me ovde u Nišu ne prime, izgleda da ću morati, što je suludo s obzirom na to da je grad prepun ordinacija.