AUSTRIJANKA DOŠLA U DUBROVNIK DA POPRAVI ZUBE: Ugradili joj implante za 4.800 evra, usledio HAOS! Osvanula na POTERNICI I UHAPŠENA

Austrijanka je uhapšena na dubrovačkom aerodromu. Sumnja se da je u jednoj stomatološkoj klinici napravila račun od 4.800 evra koji nije platila. Juče je pokušala da pobegne, kaže policija.

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije ove Policijske uprave 44-godišnja državljanka Austrije osumnjičena je za krivično delo prevare", piše policija, a prenosi Index.hr.

"Naime, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičena od 15. do 17. novembra prošle godine u privatnoj dentalnoj ustanovi izvršila ugradnju 6 dentalnih implantata i nadogradnju koštanih defekata. Trošak navedenih zahvata je iznosio 4.800,00 evra koji iznos se osumnjičena obvezala da plati do 23. novembra prošle godine što do danas nije učinila", dodaje se.

"Osumnjičena je, po raspisanoj potrazi Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, uhapšena u prijepodnevnim satima juče, 2. januara, na aerodromu Dubrovnik prilikom namere putovanja za Zagreb i dalje u Beč, te je, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, kasno sinoć predata pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave", piše policija na kraju.

