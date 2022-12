SNIMAK IZ DUBROVNIKA ZGROZIO CELU HRVATSKU: Kamera ulovila vozače u OPASNOM činu, isplivao video koji je ŠOKIRAO javnost (VIDEO)

Vozači na raznorazne načine pokušavaju da izbegnu gužvu u saobraćaju, a mnogo puta to čine na štetu drugih vozača. Tako i snimak iz Splita koji je objavljen na stranici "Prometne zgode i nezgode" pokazuje neverovatnu bahatost jednog vozača BMW-a.

Naime, na snimku se vidi kako je kolona vozila koja skreću ulevo duga nekoliko stotina metara, a snima je vozač iz automobila koji se kreće trakom za pravo. Dolaskom do semafora, ispred njega se ugurao vozač belog BMW-a koji čak nije ni čekao da se upali zeleno za skretanje levo, već je brzo skrenuo na žutom i tako došao na red pre svih onih vozila koja su čekala u dugoj koloni. Mnogi su mu to zamerili.

"Nešto nije u redu na snimku, ovo neko namerno radi da ocrni vozače BMW-a. Vozač BMW-a nikad ne bi dao žmigavac, pogotovo u ovakvoj situaciji", komentar je koji je nasmejao mnoge.

"Ima takav jedan redovno oko pola osam ujutro na izlazu Čulinečke na Slavonsku u Zg. Redovno obiđe u većinom praznom traku za ravno i onda se samo ubaci ispred svih za levo. Jer zašto bi on čekao, valjda je on bitniji od drugih...", "Može policija po snimku da otkrije tablice i ko je to. Još krenuo prvi i na crvenom. Uzeti vozačku i zabranu bar 5 godina. Što su drugi kreteni pa neka čekaju", "Redovno rade živčani vozači, ništa novo", "Bahatost je na cesti sve češća", samo su neki od brojnih komentara.

Teška saobraćajna nesreća u Dubrovniku

Procurio je snimak stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila još 10. februara u Dubrovniku, a kojoj je prethodila trka vozila na mostu dr. Franje Tuđmana, piše dubrovniknet.hr.

Kako je tada saopštila dubrovačka policija, nesreća se dogodila oko 0.45 sati na Mostu dr. Franja Tuđmana, a do nje je došlo kada je 19-godišnji vozač izlaskom iz zavoja na raskrsnici državnih puteva D-8 i D-420 izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u južnu traku, gde je došlo do sudara njegovog vozila i drugog vozila koje je dolazilo iz suprotnog smera, a kojim je upravljao 42-godišnjak.

Od siline udara se vozilo kojim je upravljao 42-godišnjak odbilo i prešlo na severnu saobraćajnu traku, gde je u isto vozilo udario još jedan automobil koji se u tom trenutku kretao severnom saobraćajnom trakom, a kojim je upravljao 21-godišnjak, saopštila je policija. U saobraćajnoj nesreći teže povrede zadobio je 42-godišnji vozač i 17-godišnji putnik iz prvog vozila.

Alkotestiranjem je utvrđeno da niko od vozača nije bio pod uticajem alkohola.

Vozač u Splitu završio u suprotnom smeru, zbunila ga nova signalizacija

Nova prometna regulacija na splitskoj raskrsnici zbunila je vozača koji je završio u suprotnom smeru. Fotografije vozača u suprotnom smeru objavila je Fejsbuk stranica "Prometne zgode i nezgode" te uz fotografiju navela: "Nova regulacija na najpoznatijoj splitskoj raskrsnici konačno daje rezultate".

Ovo raskršće je, navodi Dalmatinski portal, jedno od najopasnijih u Splitu, a obnovljeno je u oktobru ove godine. Reč je o raskršću Ulice Slobode, Domovinskog rata i Hrvatske mornarice. Fotografija je nasmejala mnoge korisnike Fejsbuka, a neki su komentarisali: "Majstori na sve strane", "Oprošteno mu ako je Englez", "Džabe su krečili".

(Kurir.rs/Večernji list/Dubrovniknet.hr)