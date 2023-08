VIŠE OD 10 ODSTO BOLOVANJA NA GODIŠNJEM NIVOU SU LAŽNA! Lekari poznaju pacijente, ali ne mogu ići preko nalaza

Više od deset odsto bolovanja koja se otvore na godišnje nivou su lažna, pokazuju istraživanja. RFZO kao najčešći uzrok sprečenosti za rad navodi bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, a prosečno trajanje odsustva sa posla je 58 dana.

Građani imaju oprečno mišljenje o tome da li bi pacijenti na svake dve nedelje trebalo da izlaze pred komisiju i dokazuju svoju bolest. Prema analizi koju je sproveo RFZO, postojeći sistem bio je podložan brojnim zloupotrebama.

Lekari u svoju odbranu ističu da su njihove ruke vezane jer oni ne mogu da znaju da li neko lažira svoje simptome ili ne, kao i da odluke o produžetku bolovanja ne donose samostalno.

- Izabrani lekar poznaje svog pacijenta, međutim ako on dođe sa simptomima koji su navedeni u tom nalazu, on ne može ići preko nalaza i izveštaja nekog supspecijaliste. Tako da to ostaje na dušu pacijenata i onih supspecijalista i specijalista koji su pregledali te pacijente - rekla je dr Biserka Obradović, lekar opšte prakse.

Jedna od vodećih novina koju donosi ova izmena jeste da će umesto dosadašnje dve, kontrolu sprovoditi samo jedna komisija. Struka apeluje da se spisak pacijenata izuzetih izmenom proširi, kao i da se komisija ubuduće formira isključivo u okviru Domova zdravlja.

To je najidealnije za one bolesnike koji su febrilni sa temperaturom, sa mnogobrojnim virusnim infekcijama. On može biti bilo koji drugi, njega neće primiti niko drugi ako ima neku maligno oboljenje, a zaradio je neko virusno oboljenje, znači on spada kao akutni bolesnik tada - kaže Obradović.

Iz Unije poslodavaca pozdravljaju ovu inicijativu Ministarstva i optimistično ističu da će se izmenama zakona smanjiti broj bolovanja koja nisu opravdana, ali i olakšati funkcionisanje privrede.

-Izostanak bilo koga preko nekog broja koji se može predvideti da bi mogao biti na bolovanju predstavlja veliki problem. Znači, ili smanjuje efikasnost firme ili često se moraju određeni procesi zaustaviti iz razloga što nekad ključni ljudi u tom procesu budu odsutni. Nemoguće je ostvariti ono što se mora uraditi - Nebojša Atanacković iz unije poslodavaca Srbije.

Dok ne dođe do promena - na snazi i dalje ostaje aktuelni zakon iz 2019. prema kojem lekar opšte prakse pacijentu može da otvori bolovanje do 60 dana bez izlaska na komisiju.

