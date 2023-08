OVO SU PREDNOSTI I MANE MINISTARKINOG PREDLOGA O BOLOVANJU: Medicinari protiv zloupotreba, ali nude i DRUGA REŠENJA!

Nakon najave Ministarke zdravlja Danice Grujičić da će lekar opšte medicine ubuduće moći da otvori bolovanje pacijentu najduže dve nedelje, reagovao je i Novi sindikat zdravstva Srbije, koji smatra da problem sa zloupotrebom bolovanja može da se reši na drugi način!

Živorad Mrkić predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije kaže za Kurir da se ovde nameće jedno pitanje, a to je da li postoji nepoverenje Ministarstva u izabrane lekare.

- Vama je do sada izabrani lekar otvarao bolovanje i on je do sada mogao da otvori bolovanje do mesec ili dva dana. Mi smo uvek smatrali kao sindikat da su izabrani lekari osnovni stub zdravstvene zaštite, pa i čuvari zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Zapravo njima se oduzima pravo da otvore bolovanje svojim pacijentima koje oni najbolje poznaju i prate godinama, koji su upoznati sa njihovim zdravstvenim stanjem i koji prate pacijente i leče ih godinama, pa i decenijama - navodi Mrkić za Kurir.

On naglašava da su izabrani lekari deo zdravstvenog sistema koji je u najneposrednijem i najdirektnijem kontaktu sa pacijentom.

- Samim tim smatramo da su oni ti koji su pozvani i koji imaju profesionalno pravo da otvore bolovanje do mesec dana. Postoji određeni procenat zloupotreba prava na bolovanje, ali mi kao sindikat smatramo da se to može rešiti drugim oblicima unutrašnjeg i spoljnog stručnog nadzora. Mnoge bolesti zaista traju duže od dve nedelje, objektivno je pittanje koliko se pacijenata može izlečiti za dve nedelje. Teraćemo bolesne ljude, koji se nalaze u sred toka razvoja bolesti, da u takvom stanju idu na komisije i čekaju po čekaonicama - ističe naš sagovornik.

Naglašava da njihov sindikat osuđuje svaku zloupotrebu prava na bolovanje, ali smatraju da ovo ipak nije najbolje rešenje.

- Znamo da ima zloupotreba, ali to se može rešiti na drugi način. Zbog malog procenta zaposlenih koji zloupotrebljavaju pravo na bolovanje ne treba da snose posledice ona ogromna većina zaposlenih koja nikada nije zloupotrebila pravo na bolovanje. Neki pacijenti se čak i ranije vraćaju sa bolovanja iz finanskijskih razloga, a neki ga ni ne otvaraju. Veći je procenat takvih ljudi, nego onih koji zloupotrebljavaju. Očito će biti i situacija da u te dve nedelje izabrani lekar ne uspe pacijentu da zakaže neophodan pregled kod lekara specijaliste, pa će i tu morati da se ide na komisiju - zaključuje Mrkić.

Podsetimo, Ministarka zdravlja Danica Grujičić je istakla da izmene Zakona predviđaju da će lekari opšte medicine ubuduće pacijentima moći da otvore bolovanje bez provere komisije najduže dve nedelje, a ne dva meseca, kao što je do sada bio slučaj.

- Mnogo je čudno da je izlečenje najvećeg broja pacijenata bilo baš 58. dana od trenutka otvaranja bolovanja, odnosno baš onda kada više ne mogu da budu na bolovanju bez odluke komisije. Izmenama Zakona želimo da sprečimo zloupotrebe - rekla je Grujičić.

