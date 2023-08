MINISTARKA DANICA GRUJIČIĆ U VRANJU: Za nekoliko godina biće mnogo više onkoloških pacijenata nego kardiovaskularnih

Prilikom nedavne posete Vranju, ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić je, nakon obilaska rekonstruisanog ZC u tom gradu, rekla da će Vranje dobiti magnetnu rezonancu, ali i da Odeljenje onkologije zaslužuje daleko veći prostor.

Ona je istakla da će se preurediti kako joj je i obećao gradonačelnik Vranja mesto gde će biti Onkologija.

"Onkologije zaslužuje daleko veći prostor, verujte mi, za nekoliko godina biće mnogo više onkoloških pacijenata nego kardiovaskularnih. Tako da Onkologija mora dobiti bar dvadesetak kreveta Dnevne bolnice pogotovo što oni rade sada u jednoj smeni i s druge strane imaju samo dvoje specijalista. Javite se mladi lekari, a vi kolege iz ZC, tražite specijaliste. Ministarstvo vam mora odobriti, jer u ovom trenutku samo aktivno se leči, to nisu svi onkološki pacijenti, ali oni koji aktivno primaju terapiju preko 200, 250. To je ogroman posao za Onkologiju. Verujte mi da u Institutu za onkologiju i radiologiju takav broj dnevno prođe kroz institut, ali je tamo 50 medikalnih onkologa", rekla je Danica Grujičić i dodala:

"Imate odličan Urgentni centar i tu zaista treba zaposliti mlade lekare koji će se opredeliti za urgentnu medicinu. Ne možemo reći svi domovi zdravlja su isto, svi zdravstveni centri su isto. Moramo imati u vidu stanovništvo, moramo imati u vidu staro stanovništvo, rizik od oboljevanja od neinfektivnih bolesti posebno kada je u pitanju ovaj kraj i jug Srbije, ne zaboravite osiromašeni uranijum. Moramo imati u vidu starost sada zaposlenog kadra koliko kadra odlazi u penziju koga zaposliti i naravno sve to mora biti racionalno".

Ministarka je izjavila da se zalaže za promenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

"Vi imate pravo da se lečite tamo gde vas pošalje vaš lekar. Mislim da su komisije fonda potpuno nepotrebne. Pacijent ima pravo da za određenu vrstu patologije dobije vrhunsku ustanovu i vrhunskog hirurga da li je to u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu to će najbolje znati lekari koji vas leče ovde, specijalisti".

Ona je istakla da je što se tiče kadrova zabrinjavajuće da u narednih pet godina preko 70 lekara uglavnom specijalista odlazi u penziju. U Vranju je prema evidenciji trenutno sedam nezaposlenih lekara i 140 nezaposlenih medicinskih sestara.

"Sada moramo proširiti kadrovski plan, primiti dovoljan broj i lekara i medicinskih sestara, jer ne zaboravite na jednog lekara moraju da idu bar dve medicinske sestre da bi za pet godina kada ti ljudi budu otišli u penziju imao ko i da ih zameni, a upravo tih nekoliko godina je neophodno ne samo da neko završi specijalizaciju nego i da neko ko je tek završio fakultet stekne određeno iskustvo da može zaista da postavi pravu diferencijalnu dijagnozu da pošalje u bolnicu na vreme ono što je potrebno i da ne šalje ono što nije neophodno. Što se tiče opreme ja sam gledala tu specifikaciju koja je napravljena i dogovorili smo se da o opremi odlučuje Ministarstvo zdravlja a da građevinske radove vodi Minstarstvo za javna ulaganja. Svi zahtevi su opravdani. Ono što mogu definitivno da obećam Vranju kao najjužnijem da tako kažem ZC to jeste magnetna rezonanca koja će biti verovatno isporučena Vranju 2024. ili 2025. preko kredita Svetske banke. Pregovori su u toku".

Ona je izjavila da je Dom zdravlja u Vranju u velikoj prednosti u odnosu na neke udaljenije domove zdravlja zato što je prosto u istom dvorištu zajedno sa bolnicom "koja sada izgleda zaista velelepno".

"Kad god vidim ovakve uslove za lečenje pacijenata ja se uvek oduševim, jer smatram da je najosetljiviji upravo bolestan čovek. On zavisi od nas, on očekuje našu pomoć i zaista je krajnje ružno kad nismo u mogućnosti da ga smestimo u onakve uslove kakve on zaista zaslužuje. Reorganizacijom primarne zdravstvene zaštite vraćanjem mnogih specijalnosti na nivo primarne zdravstvene zaštite ova bolnica će zaista imati sve uslove koji su neophodni, da zbrinjava kritično obolele pacijente", navela je ministarka Grujić i nastavila:

"Mislim da Vranje ima sreću što ima gradonačelnika koji je lekar, koji potpuno razume prvo koliko je značajna zdravstvena zaštita, a drugo koji razume sve probleme sa kojima se i on susretao dok je bio samo običan lekar".

Ministar za javna ulaganja Marko Blagojević rekao je da je zdravstvo visoko pozicionirano na listi prioriteta Vlade Republike Srbije.

"Kroz budžet Ministarstva za javna ulaganja u 2023. godini samo za zdravstvo obezbeđeno je blizu 100 miliona evra'', istakao je Blagojević i naglasio da je kroz dogradnju centralnog objekta bolnice u Vranju i izgradnju potpuno novog prijemnog dela sa specijalističkim ambulantama, Republika Srbija za finansiranje ovog projekta izdvojila blizu dve milijarde dinara, od čega preko milijardu i po za finansiranje kompletne rekonstrukcije ovog objekta i preko 400 miliona dinara za izgradnju potpuno nove toplane samo za potrebe bolnice.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković istakao je da se ostvaruje san generacija Vranjanaca da konačno imaju zgradu bolnice pod jednim krovom.

"Nikada do sada nije izvršena sveobuhvatna i kompletna rekonstrukcija kao što je to urađeno sada. I sve to zahvaljujući viziji državnog rukovodstva i predsednika Aleksandra Vučića, da je neophodno ulagati u zdravstveni sistem, u standard zdravstvenih radnika, u zdravstvenu infrastrukturu, u kadrove, u opremu. Ministarka zdravlja je sa puno entuzijazma, energičnosti i interesovanja obišla svako odeljenje ZC Vranje, jer je želela da se uveri u kakvim uslovima se leče pacijenti i u kakvim uslovima rade njene kolege u Vranju".

Kurir.rs/T.S.