"MOJ DOKTOR OTVORIO BOLOVANJE I OTIŠAO U KOSTARIKU" Stojanović podržava predlog ministarke Grujičić: Zovu iz Grčke, OVO TRAŽE

Najava Ministarke zdravlja Danice Grujičić da će lekar opšte medicine ubuduće moći da otvori bolovanje pacijentu najduže dve nedelje, izazvala je oprečne reakcije.

Ministarka Grujičić kaže da je privreda imala velike primedbe na mogućnost da neko bude na bolovanju dva meseca bez provere komisije i da je čudno da je izlečenje najvećeg broja pacijenata bilo baš 58 dana.

foto: Shutterstock

Izuzetak će predstavljati onkološki bolesnici, tek operisani pacijenti, ljudi koji imaju invaliditet i trudnice.

Gost Pulsa Srbije koji je diskutovao o ovoj temi je Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula.

Stojanović je napomenuo da postoji dosta ljudi koji zloupotrebljava bolovanje:

00:35 MOJ DOKTOR OTVORIO 2 MESECA BOLOVANJE I OTIŠAO U KOSTARIKU Stojanović o zloupotrebi prava: Telefonom zovu iz Grčke, OVO TRAŽE

- Jedan moj doktor je otvorio dva meseca bolovanje, čovek otišao u Kostariku. Kako da ga nađemo? Do šezdesetog dana neće da se pojavi. Koliko je takvih u Kostariki. Kažem da je 10 odsto naših turista u Grčkoj zapravo onih koji su uzeli dva meseca bolovanje. Zovu telefonom i kažu 'da li možeš da mi otvoriš bolovanje, ja sam u Grčkoj'. Nisu to retki primeri, kada bih pričao sve do kraja, bili biste iznenađeni.

