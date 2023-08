OVO TREBA DA ZNATE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA KOJA HARA SRBIJOM! Šekler tvrdi: Najveći prenosioci su ljudi, virus se zadržava GODINAMA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proglasilo je Veliko ratno ostrvo zaraženim i ugroženim područjem zaraznom bolešću afričke kuge svinja.

U skladu sa merama koje se sprovode u cilju zaštite i prevencije širenja zarazne bolesti, Gradska opština Zemun, kao organizator, u obavezi je da otkaže ekološke pešačke ture na Velikom ratnom ostrvu, koje su prethodno zakazane za avgust 2023. godine.

U lovištima koja su već proglašena područjem visokog rizika od afričke kuge svinja, nastavljaju da se sprovode mere u skladu sa Zakonom.

Dr Milanko Šekler, sa Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio sve što treba da znamo o afričkoj kugi svinja.

- Afrička kuga svinja jeste bolest svinja ali su najveći problem ljudi. Najveći prenosioci ove bolesti jesu ljudi, to je i najveći problem ove bolesti. Ova bolest postoji već 100 godina, ali ovo je prvi put da je zahvatio Evropu genotip 2, do sada je to bio genotip 1. Genotip 1 afričke kuge je iskorenjen u dosta zemalja, ali je ostala na Sardiniji i tamo već 50 godina postoji i ne može da se suzbije iz razno raznih razloga. Ljudi tamo dosta gaje svinje i puštaju ih u šumu, gaje ih napolju i one se hrane same i u kontaktu su sa divljim svinjama. Rezervoar virusa se nalazi u divljim svinjama i odatle on krene - rekao je Šekler i dodao:

02:51 OVO TREBA DA ZNATE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA KOJA HARA SRBIJOM! Šekler otkrio: Najveći prenosioci su ljudi, virus se zadržava GODINA

- Divljih svinja ima i na Velikom ratnom ostrvu. One su skoro 100% mortalitet odnosno umiru 100 odsto.Svinje nisu baš 100 odsto, ali ide na 60 do 70 odsto. Ali i ta koja pretekne širi dalje virus - naveo je Šekler.

foto: Privatna Arhiva

On je potom objasnio kakav je tačno ovaj virus.

- Virus je dvolančani DNK gde ima 3, a neki kažu i 4 omotača. On je vrlo otporan. Sam po prirodi genom dvolančani RNK je jako stabilan za razliku od korone koja je imala jednolančani RNK koja je nestabilna. Zato je on za nekoliko dana na površini stola nestajala. Ovde imate virus koji može ostati mesecima i godinama čak. Sada recimo vi šetate po tim stazama. Postoji velika verovatnoća da kada odete kod svog prijatelja recimo u Pančevo ili neko selo da ćete odneti taj virus - rekao je Šekler.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs