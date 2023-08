NARODNA KUHINJICA ZA BEBE HRANI ČAK 200 MALIŠANA: "Da nam nije ove kuhinjice, naše bebe bile bi gladne i bez pelena!"

Da mi nije ove kuhinjice, moja beba, koja nema ni godinu dana, ne bi probala ni kašice, niti pelena imala. Sa troje male dece, mužem na minimalcu i malim dečjim dodatkom, deca bi mi ostala gladna! Koliko samo puta ni za pelenu nisam imala, a oni su uskočili u pomoć, reči su majke N. I. za Kurir, čija je beba korisnik narodne kuhinjice za bebe!

Oni skoro 10 meseci dobijaju pomoć u vidu kašica, žitarica u prahu, pelena i mleka od narodne kuhinjice za bebe, koju je pre godinu dana osnovalo udruženje Anđeli severa iz Bačke Topole.

- Nama njihova pomoć mnogo znači, da je nemamo, naše dete bi nekad bilo bez pelena. Jako smo im zahvalni. Da nema njih, neke bebe bi bile gladne, oni gledaju da pomognu svima - ispričala je za Kurir ova majka.

Prošlo je skoro godinu dana od otvaranja prve narodne kuhinjice za bebe Srbije, koja ima čak 200 korisnika. Korisnici nisu samo bebe, već i deca sa invaliditetom koja ne mogu da jedu čvrstu hranu.

Upravo zahvaljujući Dejani Draškić, koja je osnivač ove kuhinjice, 200 usta nije gladno. Njima se obraćaju roditelji koji su u lošoj materijalnoj situaciji i koji nemaju dovoljno novca da nahrane svoja čeda. Najmlađi korisnik do sada je beba od svega nekoliko dana iz Futoga.

- Radimo od kuće, javljaju nam se roditelji iz cele Srbije za pomoć, neki dolaze čak i lično. Njima najčešće treba pomoć u vidu instant kaša, pelena, mleka, dohrane, sredstva za higijenu. Nažalost, društveno odgovorne kompanije ne žele da se odazovu i pomognu, s toga često nismo u prilici da roditeljima pomognemo s dohranom i pelenama, a to im upravo najčešće i treba. Imamo saradnju sa dve velike kompanije, ali to nije dovoljno - priča za Kurir Draškićeva.

Kaže da im se često javljaju i sugrađani, koji pomažu donacijama.

- Radimo sa bebama do 18 meseci starosti i sa decom sa invaliditetom. Nekada im pomoć šaljemo poštom, nekada oni dođu do nas, nekada odemo lično do njih. Imamo deset volontera. Imamo čak i situacije u kojima sami nađemo porodice kojima je pomoć potrebna. Roditelji najviše traže hranu i pelene, u proseku oko deset poziva nedeljno primimo za pomoć. Mi pokušavamo sve da ispoštujemo kad smo u mogućnosti - navodi Draškićeva.

Prijatelji Pomažu i bolnicama Kuhinjici za bebe pomažu i prijatelji iz udruženja Multiart iz Vrbasa, Vitezovi osmeha iz Novog Sada, ali i veliki humanitarac stolar Mile. - Zahvaljujući i njima, naše donacije stižu do beba iz socijalno ugroženih porodica i dece sa invaliditetom, koja imaju problema sa korišćenjem čvrste hrane širom Srbije. Naše donacije su stigle do odeljenja pedijatrije Opšte bolnice Leskovac, do korisnika domova u Kruševcu, Bujanovcu, Preševu, Bačkom Gradištu, Beogradu i mnogih drugih mesta - navela je Dejana.

Kuhinjici za bebe javljaju se i samohrani roditelji, kao i višedetne porodice, neki direktno pitaju za pomoć, a neki sramežljivo.

- "Hvala vam što postojite!", to je rečenica roditelja koja mi je ostala prilično urezana. Ovim putem bih apelovala na kompanije, preduzeća i sve pojedince koji su u mogućnosti da se uključe u rad kuhinjice i time pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to je našoj najmlađoj kategoriji stanovništva, tj. deci - zaključila je ona.

Činjenice/ Ovako možete pomoći kuhinjici za bebe - Račun je: Udruženje Anđeli severa B. Topola 160-6000000803996-63 - mejl adresa andjeliseveraŽgmail.com - kontakt telefon 062/85-76-582

