U NAREDNA 2 SATA PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Padavine se očekuju u ovim delovima Srbije! Upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar.Najniža temperatura biće od 11 do 16, a najviša od 23 do 27 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutru biti sveže, a tokom dana promenljivo oblačno, pre podne kratkotrajna kiša, a sredinom dana i posle podne i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Najniža temperatura biće od 13 do 16, a najviša oko 25 stepeni.

U naredna dva sata kiša

foto: Printscreen/RHMZ

U naredna dva sata u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije, kao i na jugu Banata, mestimično kiša, ponegde plјuskovi s grmlјavinom. U pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen žuti meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm upaljen je na celoj teritoriji Srbije zbog grmljavine, dok je na snazi u istočnom i jugoistočnom delu, kao i na prostoru KiM i zbog kiše.

Vreme narednih dana

U petak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak, ali i dalje ispod proseka za ovo doba godine. U zapadnim, centralnim i južnim predelima biće slabog dnevnog razvoja oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C. Za vikend sunčano i postepeno toplije. Od nedelje ponovo vrućina u svim krajevima i dnevna temperatura iznad 30°C.

(Kurir.rs)