SRBIN UMRO PRED DECOM I ŽENOM DOK SU SE IGRALI U PLIĆAKU NA PLAŽI U GRČKOJ! Dr Šehić: Ovo svi rade na moru, a može biti kobno

Državljanin Srbije (48) doživeo je srčani udar u četvrtak na plaži u Nikitiju u Grčkoj tokom igranja s porodicom u plićaku!

Vest o njegovoj smrti preneli su pojedini grčki mediji, a informacija je objavljena i na društvenim mrežama u grupi Live from Greece. Kako se navodi, čovek je doživeo srčani udar dok se igrao u vodi s porodicom, a iz vode ga je izvukla supruga.

Njegovo telo prebačeno je u laboratoriju za sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija. U turističkim grupama na društvenim mrežama pojavile su se dve informacije, jedna da se utopio, a druga da je imao srčani udar. Međutim, jedna Srpkinja koja radi kao prevodilac u Lučkoj kapetaniji otkrila je šta se dogodilo.

- Čovek se nije utopio, nego je doživeo srčani napad u toku igranja s porodicom u vodi u Nikitiju. Radila sam kao prevodilac u Lučkoj kapetaniji sa suprugom i decom. Velika tragedija i veoma potresno. Prevodila sam ceo dan i na vezi smo i preksinoć bile zbog dokumentacije iz mrtvačnice. Oni su se igrali loptom, čovek je ostao bez daha, poplaveo i izdahnuo. Nema nikakvih nagađanja, nažalost, ni drugih verzija - napisala je ona u komentaru u grupi Live from Greece.

Tokom jučerašnjeg dana pojavila se informacija da je još jedna državljanin Srbije preminuo, u Neos Marmarasu, ali ova informacija, kako nam je rečeno u Konzulatu u Solunu, nije tačna.

Sin (11) poznatog glumca nađen mrtav Pronašli ga na bovi 50 metara od kopna Vest o smrti dečaka (11) u Grčkoj potresla je javnost u toj zemlji, a reč je o sinu glumca Odiseja Stamulisa. Dete je, prema rečima gradonačelnika ostrva Samos Dimitrisa Karidisa, pronađeno mrtvo na bovi 50 metara od kopna, a još nije razjašnjeno da li je izgubilo svest, da li su ga struje odnele na bovi ili je bilo zapetljano u mreže, usled čega je izgubilo život. Očekuje se da će forenzičko ispitivanje koje će se obaviti na Samosu rasvetliti uzrok smrti.

Generalni konzulat Srbije u Solunu informisala je pre dva dana Lučka obalska straža iz Neos Marmarasa da je u mestu Nikiti preminuo državljanin Srbije.

- Ne raspolažemo informacijama o okolnostima pod kojim je došlo do smrtnog ishoda, zato što je još u toku proces obdukcije. Konzulat je u stalnom kontaktu s porodicom preminulog, kao i nadležnim grčkim organima, u cilju sprovođenja potrebnih procedura za prenos posmrtnih ostataka. Pored navedenog smrtnog slučaja državljanina Srbije u Nikitiju, nije bilo drugih zabeleženih smrtnih slučajeva srpskih državljana u pomenutoj oblasti na Sitoniji - naveli su iz Konzulata za Kurir.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić upozorava da potpuno zdravi ljudi, ali i hronični i srčani bolesnici mogu biti u životnoj opasnosti ako se ne pridržavaju nekih pravila ponašanja na plaži.

- Na moru su ekstremnije temperature nego ovde kod nas. Turisti ne bi trebalo da se izlažu direktno visokoj temperaturi i da to čine duži vremenski period. To sunce je jako, a onda neretko tako pregrejani ulaze u vodu, koja jeste umlačena, ali je ipak hladna u odnosu na pregrejanost tela, pa dolazi do sloma cirkulacije, samim tim i do srčanog udara - ističe dr Šehić za Kurir.

Aleksandar Seničić, Juta Nisu putovali preko agencije koja je naša članica Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, rekao je za Kurir da nema informacije da je porodica preminulog muškarca putovala preko neke agencije koja je članica Jute. - Ja sam shvatio da nisu preminula dva naša državljanina, već jedan, i da je imao infarkt. Zasad nemam informacije da su putovali preko neke agencije koja je članica Jute, moguće da su išli individualno ili preko neko agencije koja nije naša članica - naveo je Seničić.

Naglašava da je opasno i da ljudi punog stomaka ulaze u vodu.

- Čak i kad je reč o potpuno mladom organizmu, pa i dobro očuvanom organizmu sredovečnih ljudi, ako se ovako ponašaju, može doći do smrtnog ishoda. Tu je i opasnost od toplotnog udara i sunčanice. Ljudi koji dožive toplotni udar nakratko mogu da izgube svest i njihovo zdravlje može biti ugroženo. Nikako ne treba ulaziti naglo u vodu, pre ulaska jedno vreme treba da se boravi u hladu, a potom postepeno treba ulaziti u vodu. Pored toga treba koristiti i šešir ili kačket, a na jakom suncu ne bi trebalo boraviti duže od 15 minuta - napominje ona.

Činjenice/ Saveti - ne boraviti direktno na suncu duže od pola sata - pre ulaska u vodu boraviti u hladu barem 15 minuta - potrebno je u vodu ulaziti postepeno - prvo rashladite vodom ruke, grudi, vrat - nosite šešir i kačket

