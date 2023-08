NE VIDI SE KRAJ KOLONI! VELIKE GUŽVE NA GRANICAMA: Na ovom prelazu se čeka 3 sata (FOTO)

U Srbiji jutros ima zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila, a najduže je na Horgošu gde se na izlazu iz zemlje čeka tri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na istom prelazu ali na ulazu u zemlju, putnička vozila čekaju pola sata.

Na prelazu Preševu na izlazu putnička vozila čekaju 40 minuta, a autobusi sat vremena. Na Gradini se čeka pola sata, a na Gostunu 20 minuta, takođe na izlazu iz zemlje.

Zadržavanja nema za teretna vozila.

AMSS upozorio je da se zbog sezone putovanja i godišnjeg odmora na graničnim prelazima formiraju duže kolone vozile.

Produženo radno vreme prelaza Bački Vinogradi i Bajmok

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, koji će do 3. septembra od ponedeljka do četvrtka raditi od 7:00 do 19:00 sati, a u petak, subotu i nedelju od 7:00 do 22:00.

Produženo je i radno vreme prelaza Bajmok, koji će do 10. septembra, od ponedeljka do četvrtka raditi od 7:00 do 19:00, a u petak, subotu i nedelju od 7:00 do 24:00.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

