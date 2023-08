"TRAŽIO POMOĆ ZA ŽIVOTINJE, A DAO BROJ SVOG RAČUNA?!" Svakog ponese emocija, niko ne zna GDE IDE NOVAC i kakva je sudbina tih pasa

Oko 500 napuštenih, zanemarenih i zlostavljanih pasa spasao je do sada mladi Nikola Stojković (21) iz Srbobrana, od kojih je većinu udomio.

Trenutno je u njegovom dvorištu i na placu, gde pravi prihvatilište, zbrinuto preko 100 životinja koje je sklonio sa ulice.

S obzirom na to da se donacije oporezuju, a Nikola očigledno nije registrovao svoje udruženje, njemu je stigla anonimna prijava da će morati da plati porez na sve što su psi do sada dobili.

foto: Shutterstock

On je angažovao advokate i obavestio javnost, ali mu je potrebna dodatna pomoć kako bi se slučaj rešio.

Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" je Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Serbia.

- Pojedine informacije nisu tačne, Nikola ima registrovano Udruženje, to Udruženje ima žiro račun, međutim, Nikola daje privatan račun za prikupljanje donacija. Ne verujem da je to bila greška, neka to istraže istražni organi. Već dugo vremena istražni organi njega istražuju, a zašto samo njega? Ima puno Udruženja koji su prevarilo mnoge donatore i oni više ne žele da doniraju jer nemaju poverenje ni u ispravne ljude - započeo je Gavrić, pa nastavio:

00:48 NIKOLA IMA UDRUŽENJE, STAVIO JE PRIVATAN RAČUN ZA DONACIJE Gavrić: Mnogi donatori su prevareni, NE ZNAJU GDE JE NOVAC USMEREN

- Kada objavite nešto na društvenim mrežama, ljudi reaguju emotivno, odmah žele da pomognu nekoj životinji. Doduše, ti ljudi ne dobiju povratnu informaciju šta je sa tom životinjom bilo na kraju. Gde je životinja završila i za šta konkretno je vaš novac iskorišten. Na kraju krajeva sve se to lako istraži, a pogotovo istražni organi.

Kurir.rs