ISPOVEST SRBINA KOJI JE SA ŽENOM NAPADNUT U SUTOMORU: Zakupac plaže hteo da me bije, psovao majku srpsku, ALI NI TO NIJE NAJGORE!

Srpski turisti doživeli su ogromnu neprijatnost na letovanju u Sutomoru kada ih je napao zakupac plaže i to zato što su na plažu doveli malog psa!

Redakciji Kurira javio se N. N. (ime i prezime poznato redakciji) i ispričao do detalja šta se desilo na plaži tog 12. avgusta kada su došli u Sutomore.

- Ja, supruga, petogodišnje sestrino dete i mali pas kog je supruga nosila u rukama morali smo da prođemo kroz jednu plažu koja je bila privatizovana kako bismo došli do jednog dela koji nije u ničijem vlasništvu. Dok smo prolazili video nas je zaposleni na toj plaži i rekao nam da ne možemo da uđemo. Ja sam odgovorio da ćemo samo proći i da psa nosimo u rukama. Odjednom je počeo da viče vlasnik te plaže na nas gde mi je rekao: "Šta se praviš pametan, nećeš proći". Objasnio sam mu da nećemo biti tu, a žena ga je pitala dokle je zakupljeno kako bismo mu objasnili gde zapravo idemo. Odgovorio nam je: "Znam da nećete", a ja sam opet rekao da ćemo ipak proći - objašnjava N. N. i dodaje:

foto: Shutterstock

- Tu je nastao sukob. Nasrnuo je na mene. Uneo mi se u lice, počeo da mi psuje majku. Rekao sam mu da nije lepo da me vređa još tu pred ženom, ali on nije mario za to. Sve vreme mi se unosio u lice. Žena je videla da će doći do okršaja. Pokušala je i ona da se umeša verbalno da me odbrani, a on je uhvatio za ruku i počeo da je vuče. "Izlazite da vas ne vidim više" - vikao je sve vreme na nas dok su se njegovi zaposleni okupili i mene držali da ne skočim dok on vuče moju ženu.

Naš sagovornik kaže i da niko od ljudi koji su bili na plaži i slušali i gledali sve to nije reagovao.

- Jedan od njih koji je kao bio u pripravnosti držao je kamen u ruci. Dok je ovaj zakupac plaže vukao moju ženu dete je vrištalo. On je zatim onako sočno pljunuo moju ženu i rekao: "J... li ti majku srpsku". Strašno, grozno, bedno... Žena se trgnula i kada smo krenuli ka autu oni su i dalje išli za nama. Vlasnik plaže je čak stavljao kamenje u džepove, verovatno je hteo da gađa auto. Tu je nastavio da preti da nećemo otići dok nam on ne pokaže ko je i šta je. Dok smo bili na plaži ljude smo pitali za broj telefona policije, ali nam niko nije odgovarao. Od šoka smo bili zbunjeni i pogubljeni i nismo mogli da se setimo u trenutku.

Prema njegovim rečima, na parkingu su se setili broja i pozvali su policiju.

- Patrola koja je došla uputila nas je na stanicu Bar gde smo se uverili da je ovaj čovek i ranije imao prekršaje i da je problematičan. On je sada dobio dva prekršaja - prvi zato što se drsko ponašao prema supruzi, što je povukao za ruku i pljunuo, a druga je za vređanje po nacionalnoj osnovi jer joj je psovao srpsku majku. Dobio je novčanu kaznu od 500 evra za obe presude, a moja žena je dobila novčanu kaznu od 100 evra jer mu je navodno opsovala majku - zaključio je naš sagovornik.

Kurir.rs