"NEKADA SE KVAR NA SEMAFORIMA REŠAVAO U MINUTIMA" Okanović o saobraćajnim nesrećama: Semafor u Karađorđevoj NE RADI MESECIMA

Nakon nesreće na Labudovom brdu, gde je u sudaru na pešačkom prelazu, teško povređena majka i njeno trogodišnje dete, u kom je za oba učesnika saobraćaja bilo zeleno svetlo, dolazi logično pitanje:

Da li je slučajnost što smo svedoci sve češćim sudarima autobusa i nepažnji vozača u gradskom prevozu ili to postaje "manir" i svakodnevnica?

Damir Okanović gost u studiju Kurira u razgovoru sa voditeljkom komentarisao je prethodne nesreće uključujući ovu na Labudovom brdu.

Upitan od voditeljke o jučerašnjem događaju kada je kod Plavog mosta jedan gradski autobus prošao kroz crveno svetlo, a samo nekoliko dana ranije sudarila su se dva autobusa, pri čemu je povređeno troje ljudi, Okanović se ne slaže u potpunosti da je u prvom slučaju kriv vozač.

- Na snimku se ne vidi trenutak kada autobus prelazi preko stop linije, nego kada je autobus uveliko u raskrsnici, autobus je već prešao crveno svetlo i vidi se crveno svetlo iza autobusa, vrlo je moguće da je on prošao dok je bilo zeleno svetlo, a da se u međuvremenu upalilo crveno svetlo - rekao je Okanović.

Okanović je prokomentarisao šta je ono što treba menjati u saobraćaju kako ne bi dolazilo do ponovnih nesreća.

- Obično kada se desi nesreća nije samo jedan faktor u pitanju, već više faktora. Da tu nije potreban semafor tu ne bi postojao - Okanović se osvrnuo na nesreću na Voždovcu, kada su se sudarili tramvaj i autobus:

To je složenija raskrsnica i zahteva semafor. Kada semafor ne radi treba da bude izuzetak. Nekada je u Beogradu bilo pravilo da je kvar na semaforu bio prioritet i to je bilo najurgentnije i rešavalo se bukvalno u minutima, što nije u poslenje vreme slučaj. Imamo u Beogradu semafore koji ne rade ne danima, nego mesecima. Imamo u Karađorđevoj semafor koji ne radi mesecima i tu pešaci imaju problem da pređu kolovoz, ne prođe tri dana da ne dobijemo žalbe od građana...Pitanje za nadležne je šta se dešava sa semaforima u gradu? Da li je problem što nema ljudi koji će to da održavaju? Šta je problem? Nijedan čovek ne sme da nastrada zbog signalizacije! - rekao je Okanović, nagalsivši:

Da je dovoljno da tu postoje samo saobraćajni znaci, ne bi se tolike pare ulagale u to da tu budu semafori. Semafori moraju da rade!

