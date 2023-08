"POTREBNE SU GODINE DA SE UTVRDI NEGATIVNI UTICAJ KANABISA NA ORGANIZAM" Dr Ristić o neželjenim dejstvima konzumiranja marihuane

Kardiohirurg prof.dr. Miljko Ristić gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom o legalizaciji marihuane u Nemačkoj i uticaju kanabisa nakon konzumiranja na organizam čoveka.

Ristić je podsetio kada je marihuana dozvoljena kao regularna supstanca, ali upozorio na opasnost na neželjena dejstva kanabisa, za koje kako kaže je teško preko noći proveriti.

- Naročito je koriste u sportu i posvi ti lekovi povećavaju mišičnu masu, broj crvenih krvnih zrnaca i naročito su ugroženi pojedinačni sportovi i postoje rizici koji mogu biti fatalni. Tako da je teško ustanoviti i naravno vrše se doping kontrole naročito ove ekipne, tu je obavezna kontrola, ali neki put to nije lako dokazati, a potrebno je neko vreme koje se meri u godinama da se utvrde posledice upotrebe kanabisa. Ta sredstva deluju genetski. To nije jednostavno utvrditi. Proći će još neko vreme da se utvrdi da li su štetne po zdravlje. Kanabis se može zaista koristiti sa ciljem lečenja bolesti kod mišićne distrofije to je jedna vrsta urođene mane - rekao je Ristić, ali naveo i problem:

- Problem sa tim je što se ne uvećavaju i tetive. One onda nisu sposobne da izdrže te veće napore mišića pri porastu mišićne mase. Koriste se za lečenje epilepsije, za pacijente koji imaju bolove u mišićima i sigurno postoje uslovi da se ti problemi izgube. Verujem da će se kod nas to dozvoliti. Postoje tri zemlje u Evropi koje dozvoljavaju ove supstance kao potpuno legalne Portugalija, Holandija i čini mi se Hrvatska - rekao je Ristić, i naveo neželjena dejstva:

- Kao i antibiotik i vakcina tako i marihuana ima neželjena dejstva, a njen uticaj na gene je jedna nepoznanica. Koliko utiče povoljno, toliko nepovoljno. Sigurno je da povećavaju broj krvnih zrnaca. Krv bude zgusnutija, a to je veći rizik za infarkt miokarda. Ako su krvni sudovi suženi, onda se krv zadržava i teže prolazi, pa pravi tromboze, postoji rizik od infarkta. Dvadeset godina nije bilo dovoljno da se utvrde negativna dejsta - upozorio je Ristić.

