"BILI SMO KOD ŠAPCA, AVION SE ODJEDNOM OKRENUO I PUN GAS GORE" Horor iskustvo Beograđanke: Najgore je kako su nas tretirali

Umesto da slete u Beograd, putnici sa Vizerovog leta iz Lisabona, neplanirano su završili su u Budimpešti.

Izgovor je bio da sletanje u Beograd nije bilo moguće zbog oluje.

Građani su doživeli pravu agoniju zbog leta koji je pre svega kasnio, da bi potom izgladneli i umorni završili u Budimpešti. U Beograd su se vratili autobusima.

Gošća "Pulsa Srbije" koja je bila na ovom letu je novinarka Kurira Maša Kostić, koja kaže da joj je ovaj let pokvario ceo odmor:

- Otkad sam sletela samo sam gledala da odspavam, kako god nešto pojedem, tako odem da spavam. Doduše, važno je da se to završilo i zaista je bitna tema jer se ne radi o tome što je let kasnio ili jer smo preusmereni u Budimpeštu, te stvari su još i normalne, već je stvar u tome kako te tretiraju na takvim mestima. Problem je kako su se ljudi ophodili prema nama.

Potom se osvrnula na dilemu sa kojom se suočila na samom početku.

- Nama je let bio u 08:40, a već oko 5-6 smo dobili poruku od Viz era da će let biti pomeren za 09:10, to je uredu, pomera se let i još su na vreme javili. Mi smo oko 7 časova došli na aerodrom i tada smo dobili poruku da će let biti u deset. Međutim, na tabli gde su odlasci i dalje piše da je naš let u 08:40. Pitala sam ljude da li je tačna informacija poruke ili table, ali niko nije imao odogovor. Kada smo došli na pasošku kontrolu, nismo dobili broj gejta, a aerodrom u Lisabonu je ogroman, nismo znali gde da stojimo - rekla je Kostić, pa nastavila:

- Nakon nekog vremena, na tabli je izašao broj gejta, ali je i dalje pisalo da je let u 08:40. Na kraju, kada smo ušli u avon, koji je krenuo u 10:13 časova i stvarno je na letu bila turbulencija.

Nakon prvih nedaća, Kostić je počela da priča iskustvo sa samog leta:

- U jednom momentu, obraća nam se pilot i kaže da oluja zahvata čitavu Evropu i da postoji mogućnost da ćemo sleteti u Mađarsku. To je bilo shvatljivo, ipak su nepredvidive superćelijske oluje i vidimo šta sve mogu da nanesu, naravno da je bezbednost na prvom mestu. Pratila sam na Gugl mapama naše kretanje, bili smo kod Šapca kada su nam rekli da se vezujemo jer slećemo. Međutim, odjednom vidim kako se avion okreće, pun gas gore i idemo mi za Mađarsku - rekla je Kostić, pa dodala:

- Jedan od putnika je pitao šta se dešava, a stjudardesa je rekla da ne zna jer se još odlučuje. Tada sam na mapama videla da smo u Budimpeštu. Let je trajao normalno. Prvo nisu bile povezane one stepenice, ništa nam nije bilo jasno, potom su rekli da će nam neko reći šta i kako, ali da prvo izađemo iz aviona. Nakon toga su nam rekli da odemo ispred aerodroma, tu smo proveli 3 sata. Tu je bilo preko 200 ljudi.

