RHMZ NAJAVIO VRUĆINE! TEMPERATURA VEĆ U 6 SATI PREŠLA 20. PODEOK: U ovim delovima Srbije danas mogući pljuskovi i grmljavina

danas do 35 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčanih perioda, ali biće i sparno i vruće uz dnevni razvoj oblaka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Vojvodini je ujutru moguća kratkotrajna kiša ili poneki lokalni pljusak, a popodne na jugozapadu i zapadu Srbije može biti kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, maksimalna od 31°C na severu do 35°C na jugu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

foto: Printscreen/RHMZ

U nekoliko gradova u Srbiji, već u šest sati, bilo je 20 stepeni, a najtoplije bilo je u Beogradu (22). U Velikom Gradištu, Paliću i Sremskoj Mitrovici 21 stepen, dok je u Somboru, Novom Sadu, Loznici, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kraljevu i Nišu bilo 20 stepeni.

U Beogradu pre podne promenljivo oblačno uz moguću kratkotrajnu kišu, a popodne duži sunčani periodi i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna oko 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

Najava veoma toplog vremena

foto: Printscreen/RHMZ

"Sledeće sedmice veoma toplo, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 37 °C", stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 21°C, maksimalna od 32°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

Iduće sedmice pretežno sunčano i vrućina sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Maksimalne temperature od 32°C do 37°C. Krajem sedmice je moguće osveženje.

(Kurir.rs)