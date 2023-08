SAOBRAĆAJNI HAOS NA GRANICI SA CRNOM GOROM, SVE STOJI: Na Dobrakovu formirana kilometarska kolona vozila u oba smera

PRIJEPOLJE - Iako se bliži kraj avgusta i iako se neretko može čuti da letnja sezona na Crnogorskom primorju nije ispunila očekivanja, saobraćajne gužve ka susednoj zemlji ne jenjevaju.

Na graničnom prelazu Dobrakovo od ranih jutarnjih sati beleži se pojačan intenzitet saobraćaja i formiraju se dugačke kolone vozila.

- Pola sata stojimo i još uvek ne vidimo prelaz, verovatno ćemo čekati još ovoliko. Ista situacija je bila i kada smo dolazili u Crnu Goru, pre deset dana. U koloni stoje automobili, autobusi i kamioni u oba pravca, kaže za RINU Marko T. iz Čačka koji se sa porodicom vraća sa letovanja u Baru.

Automobili na Horgošu na prelaz granice čekaju tri sata Putnička vozila se na izlazu iz Srbije najduže zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš dva, gde se čeka tri, odnosno dva sata, saopštio je Auto moto savez Srbije. Oko sat i po automobili čekaju na Batrovcima, dok je zadržavanje na Preševu i Šidu oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu vrstu vozila, navedeno je u saopštenju.

On dodaje da ovo nije prvi zastoj koji ih je zatekao na putu do kuće, jer je na deonici od Bara do Podgorice preko tunela Sozina takođe saobraćajni kolaps.

- Ogromna je gužva, na putevima, na plažama, generalno na primorju. Ne znam kako Crnogorcima izgledaju dobre sezone, ako im je ova loša. Ima puno stranaca, ali najviše gostiju koliko smo mi mogli da zapazimo je upravo iz zemalja regiona, Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže Čačanin.

Vozačima se savetuje da koriste i granični prelaz Jabuka preko Pljevalja na kom su zabeležene manje saobraćajne gužve.

Kurir.rs/RINA