OGROMNE GUŽVE NA GRANICAMA: Ako ste krenuli na letovanje, naoružajte se STRPLJENJEM! Evo na kojim prelazima je NAJKRITIČNIJE

Danas je tačno polovina avgusta, a sezona odmora kao da je tek počela, gužve su svuda! Kao da su svi baš danas u sred radne nedelje odlučili da pođu na more. Iako je sezona letnih odmora i vremena je na pretek, izuzetno je naporno čekati satima na samo da bi se stiglo na more, tako da letovanje nekima i presedne!

Granični prelaz "Horgoš" sa susednom Mađarskom od ranog jutra je pun, a čeka se čak i tri sata, zvanični su podaci AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju tri sata.

Horgoš, izlaz iz Srbije

foto: Printscreen/AMSS

Kako se vidi na kamerama, situacija je kritična u pravcu ka Mađarskoj gde na desetine automobila čeka u kolonama za putnička vozila.

Nasuprot tome u smeru iz Mađarske ka Srbiji vozila gotovo i da nema i nema većih zadržavanja.

Batrovci

Slična situacija kao i na granici sa Mađarskom je i na granici Hrvatske i Srbije"Batrovci". Na ovom graničnom prelazu formiralo se više kolona putničkih vozila koja čekaju da uđu u Hrvatsku.

U smeru ka Srbiji, zadržavanja su kratka, a kako se vidi na AMSS kamerama putnička vozila mogu se nabrojati na prste obe šake.

Batrovci, ulaz u Srbiju

foto: Printscreen/AMSS

Gradina

Gužve na graničnom prelazu "Gradina" na granici Srbije sa Bugarskom su podnošljive, i ne čeka se preterano dugo.

Kako se vidi na kamerama AMSS u smeru ka Srbiji čeka više automobila u koloni za putnička vozila, i određeni broj u koloni za teretna vozila.

Svi oni koji su pošli put Bugarske, bilo kao alternativni i brži put do Grčke ili na Crno more, mogu da budu bez strepnje da li će biti zaglavljeni satima na granici čekajući samo da dobiju pečat u pasošu!

Gradina, ulaz u Srbiju

foto: Printscreen/AMSS

Preševo

Za razliku od ostalih graničnih prelaza ljudima iz Srbija najteže padaju gužve na graničnom prelazu "Preševo" sa Severnom Makedonijom zbog puta na letovanje u Grčkoj!

Kako se vidi na snimcima AMSS kamera, u oba pravca su velike gužve, možda gore nego na "Horgošu". Razlog tome je pik turističke sezone u Grčkoj, a veliki broj ljudi se uputio što ka letovanju, što sa letovanja.

Osim toga, u Grčkoj su danas i narednih dana neradni dani zbog verskog praznika Velika Gospojina kada se veliki broj Grka "spušta" na more, što će dodatno napraviti gužve na granicama i na državnim putevima!

foto: Printscreen/AMSS

Produženo radno vreme na više prelaza

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 3. septembra i to od ponedeljka do četvrtka od 07.00 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedelju od 07.00 do 22.00 časa.

Takođe, produženo je radno vreme na prelazu Bajmok do 10. septembra i to od ponedeljka do četvrtka od 07.00 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedelju od 07 do 24.00 časa.

Velika Gospojina u Grčkoj - haos na putevima

Ono što je jako bitno znati ako ovih dana idete na letovanje u Grčku jeste da će i putevi biti krcati zbog čega će na putevima u Grčkoj biti više pripadnika policije, te se vozačima savetuje da poštuju sve saobraćajne propise koji važe na teritoriji Grčke.

Kako je nemoguće unapred predvideti stanje na granicama, dobro je pratiti "smernice za datume i dane kada treba izbegavati polazak u Grčku ako ne želite da sate provedete u nepreglednoj koloni", a na spisku tih datuma turističkih radnika i carinika je svakako sredina avgusta.

Portal "grčka.info" građani Severne Makedonije ulaze u Grčku u povećanom broju već od početka avgusta, najveći broj izlazi iz Grčke u nedelju, odnosno, ponedeljak. "Naoružajte se strpljenjem", poručuju iz "grčka.info".

foto: Shutterstock

Koji prelazi su alternativa

Carinici i policija sa graničnog prelaza Preševo, između Srbije i Makedonije, između 15. jula i 15. avgusta savetuju turistima, posebno onima sa malom decom, da za ulazak u Makedoniju koriste granični prelaz "Prohor Pčinjski" kod istoimenog manastira, gde su zadržavanja vozila uglavnom kraća.

- Vozači koji se odluče "Prohor Pčinjski" trebalo bi kod Vranja da se isključe sa auto puta i da prate oznake. Ovim pravcem put do Kumanova je, istina, duži za oko 12 kilometara, ali je to možda mnogo bolje nego na jakom suncu čekati u dugim kolonama - savetuju na graničnom prelazu u Preševu.

"Prohor Pčinjski" je alternativni granični prelaz koji je otvoren 24 sata. Uprkos tome, put do njega je naporniji zbog velikog broja krivina.

Tu je potom granični prelaz Dorjan između Makedonije i Grčke, može da bude dobra alternativa i tokom jula i avgusta, kada su na "Evzoniju" veće gužve. Do prelaza se može doći ako se sa autoputa isključite kod mesta Smokvica i preko mesta Marvinci i Valandovo vozite za Dojran.

- Alternativni prelazi su malo rasterećeniji, ali ponekad zadržavanja i čekanja ima i na njima, sve do kraja avgusta kada se bliži kraj leta i kada gužve srazmerno tome krenu da opadaju – piše portal "grčka.info".

Gužve na graničnom prelazu Bogorodica Evzoni iz Severne Makedonije ka Grčkoj

Ukoliko je moguće, izbegnite dolazak na granični prelaz "Evzoni" u šest ujutru po srpskom vremenu ili sedam po grčkom. U to vreme je smena carinika i policajaca i može da se desi da čekate oko pola sata da se smena obavi i pored toga što nema gužve.

Praksa pokazuje da se najverovatnije kraće čeka ako se na ulazu u Grčku stigne tokom noći - najkasnije do 3 časa ujutru.

Kurir.rs/Blic