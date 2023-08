KOLAPS NA GRANICI KOD PRIJEPOLJA, LJUDI STOJE U MESTU: Kroz Crnu Goru putuje se satima, evo koja deonica je NAJKRITIČNIJA

Prijepolje - Od ranih jutarnjih sati na magistralnom putu koji vodi ka Prijepolju i dalje ka crnogorskoj granici pojačan je intenzitet saobraćaja, a na samim graničnim prelazima formirane su dugačke kolone vozila.

- Čeka se više od pola sata, vrućina je velika. Ali, nismo iznenađeni jer je ovo datum kad je smena turista i nije da nismo očekivali kolaps. Nismo ljubitelji noćne vožnje, tako da, to nam je što nam je, kaže Slobodan Sekulić koji je iz Kraljeva krenuo za Budvu.

Međutim, sudeći po fotografijama koje stižu iz Crne Gore gužve na samoj granici su samo početak saobraćajnog kolapsa koji ih očekuje na putu do mora.

- Najkritičnija deonica je od Podgorice ka Baru, tunel Sozina. Tu su kilometarske kolone i čeka se bukvalno satima. Zatim sledi deonica od Cetinja do Budve preko Brajića gde je takođe haos, ali i od Budve preko Kotora do Tivta svaki dan se bukvalno mili po putu, nemate potrebu, verujte, na toj deonici ubaciti u treću brzinu, kaže Marko, taksista iz Budve.

Vozačima se savetuje dodatan oprez i strpljenje tokom putovanja do Crnogorskog primorja. Onima koji kreću iz Srbije poseban oprez se preporučuje na deonici od Nove Varoši do Prijepolja preko Bistrice, jer je tokom letnje sezone na tom delu puta došlo do nekoliko teških saobraćajnih nesrećnih nesreća sa smrtnim ishodima.

Kako bi se izbegle gužve i dugačke kolone na granici, preporučuje se korišćenje prelaza preko Jabuke.

Kurir.rs/RINA