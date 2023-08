VELIKI VODIČ ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE: Šta sve novo čeka đake i nastavnike od 1. septembra! Jedna novina je posebno ZNAČAJNA!

Dok đaci polako troše poslednje dane raspusta, a roditelji obavljaju poslednje pripreme da ih za školske klupe opreme, prosvetni radnici će već danas imati prvu zvaničnu sednicu nastavničkog veća na kojoj će započeti rad za pripremu početka nove školske godine.

Kako je Kurir istraživao, u većini škola učenike i nastavnike očekuju mnogobrojne novine počev od većeg broja časova fizičkog vaspitanja, novog izbornog predmeta pod nazivom Vrline i vrednosti kao životni kompas, ali i obaveze učenja o empatiji, toleranciji, solidarnosti, međusobnom poštovanju, do definisanja motoa škole, a negde i zabrane upotrebe mobilnih telefona. Prvi dan škole počinje intoniranjem državne himne "Bože pravde".

foto: T. Ilić

Vaspitno-obrazovne ustanove koje se ne budu pridržavale ove zakonske obaveze mogu biti kažnjene novčano od 100.000 do milion dinara. Za isti prekršaj predviđena je sankcija i za direktora škole i to novčana od 25.000 do 100.000 dinara.

Kako bi se đaci i nastavnici bolje pripremili za nastavak rada nakon majskih tragedija u OŠ "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca, Ministarstvo prosvete je saopštilo da će cilj obrazovno-vaspitnog rada u ovoj godini biti razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju i saradnji.

Poslate su smernice školama kojima je predviđeno da se prvog nastavnog dana razgovara sa učenicima kako bi se upoznali s planom rada, a tokom prve nastavne nedelje organizuje se tematska nastava usmerena na negovanje empatije, vrednosti međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti.

foto: Zorana Jevtić

Pojačana kontrola

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da je jedna od bitnijih novina za đake svakako pojačana kontrola učenika od strane odeljenskog starešine i psihološko-pedagoške službe.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Školski kalendar Prvi raspust u novembru Prema školskom kalendaru, osnovcima i srednjoškolcima jesenji raspust počinje u sredu, 8. novembra, a završava se u petak, 10. novembra. Spojeno s vikendom, đaci će imati pauzu od pet dana. Zimski raspust počinje u sredu, 3. januara 2024, a završava se u petak, 19. januara 2024. Đaci se u školske klupe vraćaju u ponedeljak, 22. januara. NE PROPUSTITE EVO KAKO IZGLEDA ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2023/24. GODINU: Ovim danima đaci neće ići u školu, a zna se i koliko traje raspust (FOTO) Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 29. aprila 2024, a završava se u ponedeljak, 6. maja. Spojeno s vikendima, đaci će imati pauzu od 10 dana. Za učenike od prvog do sedmog razreda letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna 2024. godine, a završava se u petak, 30. avgusta.

- Biće više razgovora s decom i u osnovnim i u srednjim školama o tome da li imaju probleme, o emotivnim stvarima, drugarstvu i o svim vrednostima koje zapravo treba jedan učenik da poseduje da bi se smatrao sposobnim i zdravim. Na kraju svake nedelje vršiće se analiza i, ako se uoči da u razredu ili kod nekog učenika postoji problem ili otuđenje, psiholog i pedagog škole će sa svojim timom raditi na tome da to isprave jer će se od ove školske godine naviše potencirati na zajedništvu - kaže za Kurir Antić i dodaje:

Zahvaljujući Kuriru Protokol za decu s dijabetesom u školama Protokol o postupanju u školi sa učenicima obolelim od dijabetesa, koji je sačinilo Ministarstvo zdravlja posle pisanja Kurira, stigao je u junu u škole širom Srbije. Tako će osnovcima i srednjoškolcima obolelim od dijabetesa od naredne školske godine biti mnogo olakšan boravak u školama, ali i na izletima, ekskurzijama. foto: Shutterstock Škole su sada, između ostalog, u obavezi da imaju osobe obučene za postupanje u hitnim situacijama s đacima obolelim od šećerne bolesti.

- Cilj je stvaranje empatije i tolerancije kod učenika, ali, s druge strane, i na neki način pojačana kontrola rada nastavnika. Ocenjivaće se kvalitet nastave, a ono što bi bilo dobro uraditi je možda održati jedan ili dva seminara u okviru škole kako bi se nastavnicima na primeru pokazalo kako bi njihov rad trebalo da izgleda. Smatram da bi ove mere mogle u krajnjem slučaju i da reše veliki problem koji je bio prisutan u našim školama, a to je vršnjačko nasilje.

Smernice Ministarstva prosvete Od 4. do 8. septembra organizuje se tematska nastava usmerena ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti

Od 11. do 15. septembra nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta, programa nastave i učenja i planiraju dalji obrazovno-vaspitni rad

Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje rada škole

Tokom septembra treba sprovesti procenu adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu i planirati mere podrške s nastavnicima i učenicima

Do kraja prvog polugodišta škole će zajedno sa učenicima i roditeljima kreirati identitet (moto) škole, tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini koji su u skladu sa utvrđenim identitetom

Kako su najavili iz ministarstva, đake od petog do osmog razreda sačekaće i uvođenje nove slobodne nastavne aktivnosti pod nazivom Vrline i vrednosti kao životni kompas, dok će se srednjoškolci usmeravati na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti. Takođe, do kraja prvog polugodišta škole će sa učenicima i roditeljima kreirati moto škole tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini koji su u skladu sa utvrđenim identitetom.

foto: Shutterstock

Prevencija nasilja

Milan Krstić, direktor beogradske OŠ "Pavle Savić", kaže da su i prethodnih godina škole dobijale smernice o predavanjima za osnovce o prevenciji nasilja.

Najavljeno još u martu Učenje o zaštiti potrošača Povodom Svetskog dana potrošača obeleženom u martu ove godine, pomoćnica ministra unutrašnje i spoljne trgovine Višnja Rakić rekla je danas da se od septembra tekuće godine počinje sa obrazovanjem učenika osnovnih škola o zaštiti potrošača, gde će se deca učiti osnovnim potrošačkim pravima. Međutim, prosvetari s kojima je Kurir razgovarao rekli su da im još uvek nije poznato kako bi se takva nastava izvodila, a odgovore na to pitanje nismo dobili ni od Ministarstva prosvete.

- Predložene stvari obično se primenjuju kao realizacija projekata ili u okviru slobodnih aktivnosti. Kako je to bilo i ranije, u slobodne aktivnosti spada čas koji se održava jednom nedeljno, a stručno nastavničko veće bira nastavnika koji će ga držati. Slobodne nastavne aktivnosti su deo plana nastave i učenja koji škola planira školskim programom i godišnjim planom rada. Svrha je da doprinesu ostvarivanju opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja, razvijanju ključnih i opštih međupredmetnih kompetencija potrebnih za snalaženje u svakodnevnom životu - objasnio je Krstić.

Smernice Ministarstva prosvete Od 4. do 8. septembra organizuje se tematska nastava usmerena ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti

Od 11. do 15. septembra nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta, programa nastave i učenja i planiraju dalji obrazovno-vaspitni rad

Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje rada škole

Tokom septembra treba sprovesti procenu adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu i planirati mere podrške s nastavnicima i učenicima

Do kraja prvog polugodišta škole će zajedno sa učenicima i roditeljima kreirati identitet (moto) škole, tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini koji su u skladu sa utvrđenim identitetom

Jedna od bitnijih novina je i uvođenje dodatnih časova fizičkog vaspitanja u ukupno 120 odeljenja - 100 odeljenja u osnovnim i 20 u srednjim školama. Osnovci tih odeljenja će od ove godine imati pet puta nedeljno čas fizičkog, a srednjoškolci četiri.

foto: Profimedia

Lista noviteta u školskoj 2023/2024. Sto odeljenja osnovaca će imati pet časova fizičkog nedeljno

Dvadeset odeljenja srednjoškolaca imaće četiri puta fizičko sedmično

Uvodi se novi izborni predmet Vrline i vrednosti kao životni kompas

U srednjim školama posebna pažnja usmeriće se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti

Rad nastavnika sa učenicima na buđenju tolerancije, empatije...

Sve škole moraće da definišu svoj moto

Pojedine škole samoinicijativno zabranjuju đacima upotrebu mobilnih telefona

Protokol za decu s dijabetesom u svim školama

Povećanje plata prosvetarima od 5,5 odsto, a u januaru 10 odsto

Mnoge osnovne škole su tokom prošle školske godine zabranile upotrebu mobilnih telefona tokom trajanja nastave, uključujući i odmore. Tako je OŠ "Jovan Popović" u Kikindi samo jedna u nizu škola koja je odlučila da nastavi sa ovom merom i ove godine uz podršku roditelja.

Kurir.rs/ A. Kocić

foto: Kurir