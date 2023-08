SAD JE PRAVO VREME DA KUPITE OGREV, DRVA VEĆ OD 5.000, A PELET 32.000 DINARA! Oglasili se prodavci: Poskupeće ako se desi OVO!

Građani Srbije odavno primenjuju staro pravilo koje kaže da je pametnije ogrev kupovati tokom leta, tako da će oni koji sada odluče da obezbede grejanje za zimu proći jeftinije, tim pre što prodavci već najavljuju povećanje cena do jeseni. U unutrašnjosti zemlje kubik ogrevnog drveta sada košta od 5.000 do 6.000 dinara ako se kupuje "pored puta", dok cena peleta na stovrištima košta od 32.000 do 37.000 dinara po toni.

Cena zida kvalitet i usluga

Više od 700.000 domaćinstava u našoj zemlji se greje na drvo, a njegova cena je gotovo prepolovljena u odnosu na minulu jesen, kada je kubni metar koštao do 12.000 dinara. Cena drveta zavisi od vrste i kvaliteta, ali iznos po kubiku diktira i to da li ga trgovci dovoze na adresu kupca u gradu ili ga prodaju na terenu. Bagrem, hrast i cer ove godine koštaju od 6.500 do 8.500 dinara po kubiku, zavisno od mesta, dok je bukva oko 500 dinara skuplja. Ako se dogovorite sa prodavcem da vam doveze ogrev, to će vas koštati od 2.000 do 2.500 dinara više po kubiku i iznosiće od 7.500 do 8.000 dinara.

Međutim, treba naglasiti i da je najviša cena drveta u Vojvodini 8.500 dinara, dok trgovci u prestonici drže maksimalnu cenu od 9.000 do 10.000. Znatno skuplje je ako kupac odluči da kupi iscepano, složeno drvo na paleti. Tada iznos, pored vrste i kvaliteta, zavisi ponajviše od trgovca i lokacije i kreće se od 12.000 do 19.000 dinara po metru kubnom.

Prodavac ogrevnog drveta iz Leskovca S. M. za Kurir kaže da je u ovom mestu jača navala za ogrevom počela još u julu kako zbog niže cene, tako i zbog nauka od prošle godine, jer je drvo na jesen dosta poskupelo.

Bagrem najtraženiji

- Najjeftinije drvo košta 5.000 po kubiku, dok ono malo kvalitetnije, poput bagrema i cera, ide od 6.500 do 7.000 dinara. Drva dovozimo i na kućnu adresu, ali zavisno od lokacije kupca zavisi i cena. Ako mušterija zahteva i sečenje, ono po metru košta od 600 do 800 dinara, kao i cepanje, ali ako zahteva i sečenje i cepanje, onda sve zajedno iznosi 1.500 dinara - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Kupci najviše uzimaju bagrem jer mu je cena prihvatljiva, ali treba znati da to jeste kvalitetno drvo koje brzo zagreje prostoriju, ali i brzo sagori, dok bukva, koja je malo skuplja, sporije zagreva, ali duže drži. Za sada poskupljenja nema, ali to zavisi od cene energenata. Ako se desi da gorivo dodatno poskupi, možda i bude korekcija.

Cene ogreva Vrsta ogreva Cena Kubik drveta 5.000-12.000

Tona peleta 32.000 - 37.000

Tona uglja 15.000 - 30.000 *Iznosi u dinarima

S druge strane, pelet koristi više od 110.000 domaćinstava i, prema rečima zaposlenih na stovarištima, za sada ima dovoljne količine, te ne najavljuju energetsku krizu. Potrošači će paletu od 1.000 kilograma na stovarištima platiti od 32.000 do 37.000 dinara.

Beogradske elektrane odlučile Grejanje u prestonici poskupljuje za šest odsto Gradski menadžer Miroslav Čučković nedavno je potvrdio da su "Beogradske elektrane" donele odluku o poskupljenju grejanja za šest odsto od 1. septembra. foto: Shutterstock - Ona je zasnovana na činjenici da su poskupeli struja i gas, poskupeo je i repromaterijal za obnovu toplovoda širom Beograda. Taj iznos je jednocifren i on je šest odsto. Njihov zahtev je da od 1. septembra bude povećanje cene. Mi ćemo se o tome izjasniti u najskorijem periodu, ali mislimo da je taj zahtev opravdan i prosečna cena bi u tom slučaju za jedan prosečan stan u Beogradu od 60 kvadrata skočila za 458 dinara mesečno - objasnio je Čučković.

Cena ove popularnije i ekološki prihvatljivije vrste čvrstog ogreva niža je za čak 25 odsto u odnosu na prošlu godinu. I ugalj je ove godine znatno pojeftinio, te najjeftiniji na stovarištima košta od 15.000 dinara po toni, dok se kvalitetnije i kaloričnije vrste uglja mogu naći od 20.000 do 30.000 dinara.

