POČINJE SA CRVENIM OČIMA! Stručnjaci otkrili sve što treba da znate o VARIČELI: Samo OVAKO možemo da je PREPOZNAMO kod deteta

Počinje sa malaksalošću i povišenom temperaturom. Dete je neraspoloženo, oči budu crvene. U prvi mah deluje kao bilo koja druga virusna infekcija. Roditelji neretko pomešaju varičele sa ujedima komarca ili drugog insekata ili pomisle da je reč o nekoj alergijskoj reakciji, zbog čega izgube na vremenu.

- Posumnja se na to tek kada se pojavi ospa koja je karakteristična po tome što se pojavljuje obično prvo na trupu i to u različitim stadijumima, kao zvezdano nebo... Prvo se javljaju kao bubuljice, a potom se pojavljuje vezikula, odnosno, pojavljuje se jedan vodeni mehurić na vrhu te bubuljice i po tome obično prepoznajemo da je u pitanju varičela - rekao je dr Saša Milićević, pedijatar.

Varičele ili ovčije boginje su vrlo zarazne, a period inkubacije može trajati i 14 dana. Vrtići koji imaju stalno zaposlenu sestru na preventivi svakodnevno obilaze decu u grupama, ali i na poziv sestre ili vaspitača pregledaju svako dete ukoliko se posumnja na bilo kakav znak oboljenja. - Ono što se nakon toga preduzima jeste da se tako dete izoluje iz grupe. Postoji soba za izolaciju. Roditelji se obaveštavaju. Svaki roditelj koji biva pozvan od strane sestre na preventivi je dužan da dođe po svoje dete u što kražem vremenskom periodu i da ga odvede u dom zdravlja kod izabranog lekara - rekla je Tanja Blagojević, medicinska sestra na preventivnoj zaštiti, i dodala:

- Pojačano ćemo voditi brigu ukoliko se pojavi bilo kakva infecija. Da pojačamo higijenu ruku, nosića svakog deteta, da redovno provetravamo prostorije, da redovno sprovodimo sve mere dezinfekcije kako pribora, tako i igračaka, pulta za presvlačenje i svega onoga sa čime dete dolazi u kontakt.

Varičele nisu tipične za leto, već se obično javljaju u jesen ili zimu. U ovom periodu godine deca teže podnose boginje jer ih znoj i visoke temperature čine nervoznim. Ipak, ima roditelja koji žure da im deca preleže varičele što pre. Mada, to ne ide uvek po planu. - Obično ako roditelji žele da dete dobije verovatno neće dobiti. Ako ne želi da dobije obavezno će dobiti. Bilo je slučajeva u porodici da jedno dete dobije i da majka istom kašičicom hrani drugo dete da bi i ono dobilo, međutim, to dete ne dobije. Ili kad recimo treba da putuju, uplate letovanje i kažu dete je bilo u kontaktu sa malim nekim drugarom ili drugaricom... uvek treba sačekati taj inkubacioni period jer bude baš problem ako dete ode na more, a dobije varičelu - rekao je Milićević.

Ugroženi od razvijanja ozbiljnijih simptoma su osobe kojima je imunitet oštećen ili imaju hronična oboljenja. Za varičelu postoji vakcina, ali ona nije obavezna.

