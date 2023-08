MILENA POPOVIĆ ZA KURIR O POŽARU: Da je slučajno bilo malo vazduha, SVE BI IZGORELO! Otkrila i da li misli da je podmetnut

Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine i turizma, doživela je drugi veliki udarac u životu, taman kad se skućila sa sinom i svoj život samohrane majke sa detetom dovela do kakve-takve normale, posle mučkog ubistva oca njenog sina, srpskog političara s Kosmeta Olivera Ivanovića, januara 2018.

- Sve mora kompletno da se renovira. Ništa ne diram nego čekam kraj istrage i to je jedan ogroman šok. Najvažnije je da niko nije bio u tom stanu i da niko nije stradao od stanara u zgradi. Ovo je ružna stvar koja se dešava meni i Bogdanu, ali kada ne možete nazad, napred morate - rekla je Popović.

Jedna činjenica ju je zaprepastila:

- Stan je bio hermetički zatvoren, to su krovni prozori koji bolje dihtuju i to je bila sreća, da je slučajno bilo malo vazduha ceo sprat bi izgoreo. To je tinjalo danima, malo po malo i na kraju je izgorelo. Zapravo, nemam ideju šta bi to moglo da gori tako ,ali sve mogućnosti su isključene i sama sam kada sam ušla u stan gledala šta bi moglo da bude uzrok, tako da čekam detalje istrage - rekla je Popović.

Sve vreme je bila prisutna tokom istrage, ali joj je čudno da se to dogodilo.

- Bila sam u stanu, ali nemam nikakvu informaciju, obavestiću sve kada budu rezultati. Uviđaj je doneo da je požar počeo od spavaće sobe i bračnog kreveta... - rekla je Popović.

Shvatila je to jer je on najviše izgoreo.

- Mi tog dana nismo mogli da vidimo da li je osigurač, ili neki kablovi, jer je sve bilo u redu... Čekam informacije o tome, nestrpljivo jer me to najviše brine - ispričala je Popović koja ne želi da veruje da postoje ljudi koji bi tako nešto uradili.

- Više ništa ne tvrdim nakon svega što sam doživela. Ne želim da sumnjam, ali mi sve jeste sumnjivo, ne želim da spekulišem, prosto nisam takav čovek i nadam se da ćemo naći neki uzrok koji nije ljudski faktor... - ispričala je Popović, naglasivši da će joj biti lakše da je izgorelo slučajno nego da je neko podmetnuo taj požar.

