KOLIKO TRAJE ODVIKAVANJE OD ALKOHOLA? Dr Raketić: Zavisnici imaju pogrešnu sliku o sebi, nisu ni svesni NAJVEĆE OPASNOSTI

Pacijenti Dnevne bolnice za bolesti zavisnosti "Prim. dr Branko Gačić" upozorili su da već dva meseca nema leka esperal koji se koristi u terapiji za njihovo lečenje, dok se na sajtu Apoteka Beograd navodi da je lek deficitaran i da je serija povučena.

Ovaj lek inače koristi se kao neka vrsta blokatora, pije se na dnevnom nivou i često je jedina zaštita da se pacijent ponovo ne propije. Time je ovaj problem još i veći.

Diana Raketic direktorka Drajzerova gostovala je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelković i Anastasijom Čanović o tome ima li zamene za ovaj lek.

Lek je povučen, kako je objasnila Raketić da je nađena greška te je zbog toga lek povučen. Ne može se odmah naći zamena, a uskoro će lek biti prisutan na tržištu.

- Nije sad to lek prve linije. Kada je reč o lečenju bolesti zavisnosti to je dualni poremećaj u grupi sa mentalnim poremećajima i uz to su svi lekovi i dostupni. Kod alkoholizma ovi lekovi redukuju žudnju i pored esperala dostupno je još lekova. Nije bila tolika nestašica, uvek imaju kutije rezervi. To je bio kratak period mi smo intervenisali, a informacija od juče je da je prošao tender i da će biti uskoro još na tržištu - rekla je Raketić.

Podsetila je da je alkoholizam gubitak kontrole, a ne količina popijenog alkohola.

- To je ozbiljna neurobiologija bolesti zavisnosti, vrlo brzo se uđe u gubitak kontrole. Pacijenti koji nisu imali lek su zbrinuti - objasnila je Raketić.

Ovaj lek nije blokator, već ima određena averzivna dejstva, reakcija je sledeća:

- Stvara se strah, gušenje, otok lica i to su samo neke od reakcija.

Navela je prve simptome alkoholizma.

- Alkoholizam je svako ponovno pijenje alkohola koje stvara problem. Od tri do pet godina se razvijaju svi simptomi alkoholizma, nakon koje dolazi do nemogućnosti da se apstinira. Vi ako pijete jedno piće imate kontrolu, ali alkoholičari ne mogu piti umereno. Oni mogu piti ili ne piti. Alkoholičarima nije lako. On ne može popiti dve ili tri čašice, on pije dok ne napravi problem i dok ne bude adekvatan u smislu ponašanja - rekla je i dodala:

- Oni obično ne dolaze dobrovoljno. Nkada ne vide pravu sliku sebe, čini im se da oni nisu to, i razmišljaju da su alkoholičari oni koji piju danonoćno i uglavnom dolaze pod nečijim pritiskom. Alkoholičari imaju potpuno pogrešnu sliku o sebi. Zavisnost je vrh ledenog brega, a ispod su razni poremećaji, bipolarni poremećaji, anksioznost, depresija i treba ih paralelno lečiti i to su gotovo uvek dualni poremećaji - ukazala je Raketić.

Svaka je zavisnost teška. Ranije je to bila zavisnost od alkohola i upotrebe kokaina kod muškaraca, a kod žena alkoholizam i upotreba sedativa, a prema rečima dr Raketić obično zavisnici dolaze u paru sa onima koji oko njega pate.

- Terapija traje 5 godina, a nekada i celi život. Mislim da možemo najviše pomoći sa alkoholizmom, nego za sve druge zavisnosti. Treba naučiti pravilno da komuniciraju i da se jasno postave granice komuniciranja i u poodmaklim fazama ne govori se više o alkoholu nego o kvalitetu života, nego o funkcionalnosti života i uklapanju u sredinu. Recidiv je deo bolesti, nama je važno da on stekne poverenje u nas i da se brzo potraži pomoć kako bi se nastavilo lečenje. To je borba na duge staze, a ne upala pluća koja se sanira penicilinom, posebno kada je dugogodišnje konzumiranje - rekla je Raketić.

Ako postoji u porodici neko ko je bio sklon alkoholu, neminovno je da će i dete podleći istom poroku.

- U sve probleme kod mladih uvek je umešan alkohol. Održavati zavisnost je jako teško, potrebna je ogromna energija za to - istakla je Raketić i zaključila:

Moramo biti dosledni. Osnovni simptom zavisnosti je manipulacija. Zabluda je da neko mora da pije da bi ima energiju. Pisali bismo ga na recept da je tako. Postoji odgovorno pijenje i podrazumeva da muškarac pije dva standardna pića, a žena dva i to u razmaku od dva dana u kojima se apstinira, a sve preko toga je sistem dolivanja i to je već zavisnost - rekla je Raketić.ll

