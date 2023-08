OVI LJUDI LEŽE VEĆ 170 SATI, OTKRIVENO I ZA KOLIKO NOVCA SE BORE! Među takmičarima i Srbin iz Kruševca, a za sad vode ŽENE!

Ljuta borba vodi se u selu Brezna u Crnoj Gori gde je u toku sada već tradicionalno takmičenje u ležanju, jedinstveno u Evropi. Počelo je prošlog petka kada su puni entuzijazma, u hladu drveta i na dušecima takmičari, njih 21, zauzeli svoje pozicije i zalegli. Ono po čemu je ovogodišnje takmičenje specifično jeste da je debelo oboren rekord u ležanju.

- Rekord koji je do sada bio je 117 sati ležanja, naši takmičari ove godine leže već 170 sati što znači da je postavljen novi rekord, koji je će biti preteško oboriti. Ostalo je još osam takmičara. Jedan je iz Srbije iz Kruševca, ostali su iz Crne Gore. Ostalo je pet dama i tri muškarca, kaže za RINU Mićo Blagojević vlasnik etno-sela "Montenegro" koji je i organizator ovog zanimljivog takmičanja.

On dodaje da su pojedini takmičari do sad ispali samo iz razloga što bi zaboravili da treba da leže i malo se pridigli, inače nisu hteli da odustanu. Stoga, pravila nadmetanja su jasna, a da sve prođe kako treba zadužene su sudije koje motre na takmičare. Ranijih godina propisi su bili još rigorozniji, ali su sada ipak malo promenjeni.

foto: Printscreen

- Naši takmičari na svih osam sati imaju pravo da ustanu i dobiju 10 minuta da završe svoje fiziološke potrebe. Ranije na to nisu imali pravo, pa je rekord u ležanju bio 52 sata. Kasnije smo to promenili. Sve takmičare svaki dan obilaze i proveravju doktori, kako bi sve proteklo u najboljem redu. Imaju tri obroka dnevno, kafu i sokove, a sve to im se donosi. Nemaju pravo da sednu, već da se okrenu na stranu i tako doručkuju, ručaju i večeraju, kaže Mićo.

On ističe da konkurencija nikad nije bila oštra kao ove godine, a pojedini takmičari kažu da im je cilj da odleže čak 300 sati.

- Ovo je prava psihološka igra, nije to samo u pitanju puko ležanje, ističe Mićo.

Nagrada za pobednika nije mala. Onaj ko uspe najduže da leži i eliminiše konkurenciju dobiće 1.000 evra koje su obezebedili sponzori.

Kurir.rs/ Rina