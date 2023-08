RHMZ PRATI PRIBLIŽAVANJE JAKOG OBLAČNOG SISTEMA! Meteorolog otkrio da li će biti superćelijskih oluja: Ovo je detaljna prognoza

U Srbiji će danas biti svežije vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će posle podne i uveče u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i intenzivniji uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni pljuskova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na planinama ponegde i jak južni i jugozapadni vetar.Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 23, a najviša od 27 do 31 stepen.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti svežije uz promenljivu oblačnost i pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u toku dana. Najniža temperatura biće oko 22 stepena, a najviša oko 29.

- Stiže nam osveženje uz lokalnu pojavu pljuskova sa padavinama od 20 do 40 mm na području južne, centralne i istočne Srbije, a do kraja nedelje biće svežije i prijatnije vreme. Septembar će biti topliji od proseka kada ćemo imati od 12 do 17 letnjih dana sa maksimalnim dnevnim temperaturama preko 25 stepeni Celzijusa, kaže za Kurir meteorolog Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

RHMZ najavio padavine "Oblačnost sa područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore zahvatila je jugozapadnu i zapadnu Srbiju, kao i zapad Vojvodine uslovlјavajući kišu i plјuskove sa grmlјavinom. foto: Printscreen/RHMZ Takođe, na području istočne Srbije, Braničevskog okruga i juga Banata i u naredna dva sata očekuje se izolovana pojava plјuskova sa grmlјavinom. Danas će biti svežije u odnosu na prethodni period sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će posle podne i uveče u centraloj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i intenzivniji uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni plјuskova", stoji u najavi RHMZ.

- RHMZ danas prati približavanje jakog oblačnog sistema koji dolazi iz zapadnog sredozemlja i donosi intenzivne nepogode na zapadu Balkana. Tu su na udaru Slovenija i zapadni deo Hrvatske. Kako se ovaj sistem bude premeštao ka unutrašnjosti Balkana on će slabiti tako da do zapadnih delova naše zemlje stiže u toku noći gde se očekuju lokalni pljuskovi bez uslova za grmljavinu - objašnjava Sovilj i dodaje:

- RHMZ je izdao upozorenja za lokalnu pojavu nepogoda sa gradom i obilnim pljuskovima gde se očekuje od 20 do 40 mm na području južne, centralne i istočne Srbije. Ti grmljavinski pljuskovi neće biti prostornih intenziteta i razmera kao superćelijske oluje koje smo imali sredinom jula, a ono što je važno je da će dnevne maksimalne temperature od danas biti od 27 do 31 stepen dok će jutarnje biti do 19 stepeni.

Upozorenje na vremenske nepogode "Plјuskovi i grmlјavina koji se danas očekuju u Srbiji lokalno će biti intenzivniji (od 20 do 40 mm za kratko vreme) uz grad i olujni vetar sa većom verovatnoćom pojave u južnim, centralnim i istočnim krajevima zemlјe posle podne i uveče", upozorio je RHMZ. foto: Printscreen/RHMZ Hidrološko upozorenje "Na slivovima Mlave, Peka, Crnog i Belog Timoka, Resave, Nišave, Nere i Brzave tokom 29/30. avgusta moguća su lokalna izlivanja bujičnih vodotoka sa pojavom urbanih poplava", navode iz RHMZ.

Sovilj ističe i da će od srede do kraja nedelje biti svežije i prijatnije vreme.

- Što se tiče trenutne mesečne prognoze za septembar ona pokazuje da će ovaj septembar biti topliji od proseka plus dva stepena što znači da će u nižim predelim a srednja maksimalna temperatura biti od 23 do 27 stepeni, a ako to prevedemo na broj letnjih dana to znači da nas narednog meseca čeka od 12 do 17 letnjih dana sa maksimalnim dnevnim temperaturama preko 25 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima prosečna količina padavina u septembru će biti do 45 do 75 mm na mesečnom nivou.

- Padavine će biti češće početkom i krajem septembra dok će sredina meseca biti bez padavina. Ove količine padavina su prosečne za septembar ako pogledamo prethodni tridesetogodišnji period, ali je s druge strane manja količina padavina u odnosu na septembar prošle godine kada je na primer u Beogradu palo 100 mm kiše za mesec dana.

Kurir.rs/ A. K.